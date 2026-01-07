LANBIDEARTEKO GUTXIENEKO SOLDATAREN IGOERA

Espainiako Gobernua gizarte-eragileekin bilduko da lanbidearteko gutxieneko soldataren igoera negoziatzeko

2025a amaitu zen zenbateko berarekin abiatua da 2026a ere; hau da, gutxieneko soldata 1.184 euroan dago, hamalau ordainsaritan banatuta.

MADRID, 09/09/2025.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, este martes durante el Pleno del Congreso de los Diputados en Madrid. EFE/ Borja Sánchez-Trillo

Yolanda Diaz Lan ministroa, EFEren artxiboko irudi batean

author image

EITB

Azken eguneratzea

Lan eta Gizarte Ekonomia Ministerioak gizarte eragileak deitu ditu asteazken honetarako, urtarrilaren 7rako, 09:00etan, 2026ko lanbidearteko gutxieneko soldataren igoera negoziatzeko. Igoerak atzeraeragina izango du urtarrilaren 1etik aurrera.

Hitzordua joan den abenduan sindikatuen, patronalaren eta Gobernuaren artean egindako lehen bileraren ondotik dator. Horretan, agerian geratu zen aldeen jarrerak elkarrengandik urrun daudela. Momentuz, 2025a amaitu zen zenbateko berarekin abiatua da 2026a ere; hau da, gutxieneko soldata 1.184 eurokoa da dago, hamalau ordainsaritan banatuta.

Gobernuak patronalari egindako deia

Yolanda Diazek zuzentzen duen departamentuak espero du patronalak gaur-gaurkoz duen jarrera aldatzea. Hala adierazi zuen Joaquin Perez Rey Laneko estatu-idazkariak, eta elkarrizketa sozialaren aldeko deia egin du, baita orain artean mahai gainean dauden zifrak berrikustea ere.

Ministerioak uste du patronalaren proposamena ez dela nahikoa, LGSaren igoera % 1,5ekoa baita gehienez.

Proposamenak, mahai gainean

Laneko estatuko-idazkariak ez du esan igoeraren zenbatekoa zein izango den, eta LGSaren tributazioari buruz zuhur mintzatu da, eta erabakia aldez aurretik eragile sozialekin aztertuko dela adierazi du. Hori bai, igoeraren zenbatekoa Adituen Batzordeak gomendatutako parametroek mugatuko dutela dela argi dago. Organo horrek bi agertoki planteatu ditu: % 3,1eko igoera LGSak PFEZaren tributaziotik salbuetsita jarraitzen badu, eta % 4,7koa tributatzera pasatzen bada.

Horrek esan nahi du gutxieneko soldata hilean 1.221 eurora igotzea ekarriko lukeela, hamalau ordainsaritan, lehen kasuan, edo hilean 1.240 eurora, zerga ordaintzea aukeratuz gero. Gobernuak zerga-salbuespenari eustearen alde egin du, eta horrek negoziazioaren abiapuntua % 3,1eko igoeran jarriko luke. 

Sindikatuak eta patronala, jarrera kontrajarriak

Sindikatuak % 7,5eko hasierako igoera proposatzen ari dira 2026rako, LGSa hilean 1.273 eurora igoz, zergak ordaindu aurretik. Enpresariek, berriz, % 1,5eraino igotzea proposatzen dute, eta hilean 1.202 euroan kokatzea. Hala ere, igoera hori Langileen Estatutuaren xurgapen- eta konpentsazio-arauen mende dago.

Negoziazioaren puntu kritikoetako bat xurgapen-arauen erreforma da. Gaur egun, Lan Ministerioak eta sindikatuek kendu egin nahi dute plus eta osagarriek LGSaren igoera xurgatzeko aukera, eta CEOE erabaki horren aurka agertu da.

Akordioa zaila izango da. Azken urteotan, Gobernuak ez du lortu LGSaren igoera patronalarekin adostea. CEOEk eta Cepymek 2020an adostu zuten igoera azkenekoz. Ordutik, gutxieneko soldataren igoerak sindikatuekin soilik adostu dira, eta dinamika hori berriro errepika liteke elkarrizketa sozialaren mahaian aurrerapenik ez badago.

Lana Yolanda Diaz Ekonomia

