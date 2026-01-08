ACCIDENTE LABORAL
Muere un trabajador de la construcción y otro resulta herido grave en Urruña

El accidente ha tenido lugar sobre las 09:15 de la mañana en las obras de construcción de un depósito de agua.
El accidente ha tenido lugar en Urruña, en la carretera que va hacia a Oleta. Foto de archivo: EITB.

EITB

Última actualización

Un trabajador de la construcción ha fallecido y otro ha resultado herido de gravedad, esta mañana, en Urruña (Lapurdi). El accidente ha tenido lugar sobre las 09:15 de la mañana en las obras del depósito de agua que se está construyendo junto a la carretera que va a Oleta. 

Los servicios de emergencia desplazados al lugar no han podido hacer nada por salvar la vida del trabajador fallecido. Un segundo operario ha sido trasladado al hospital en helicóptero con heridas de gravedad.

La Inspección de Trabajo ha abierto una investigación para esclarecer las causas del accidente. 

Los trabajadores pertenecen a la empresa Duhalde, aunque la obra del depósito de agua se realizaba bajo la gestión del Communauté d’agglomération Pays Basque / Euskal Herria Hiri Elkargoa. 

