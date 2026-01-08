Muere un trabajador de la construcción y otro resulta herido grave en Urruña
Un trabajador de la construcción ha fallecido y otro ha resultado herido de gravedad, esta mañana, en Urruña (Lapurdi). El accidente ha tenido lugar sobre las 09:15 de la mañana en las obras del depósito de agua que se está construyendo junto a la carretera que va a Oleta.
Los servicios de emergencia desplazados al lugar no han podido hacer nada por salvar la vida del trabajador fallecido. Un segundo operario ha sido trasladado al hospital en helicóptero con heridas de gravedad.
La Inspección de Trabajo ha abierto una investigación para esclarecer las causas del accidente.
Los trabajadores pertenecen a la empresa Duhalde, aunque la obra del depósito de agua se realizaba bajo la gestión del Communauté d’agglomération Pays Basque / Euskal Herria Hiri Elkargoa.
