Langile bat hil eta beste bat zauritu da Urruñan, eraikuntza-lanetan ari zirela

Istripua goizeko 09:15ak inguruan izan da, ur-biltegi bat eraikitzeko lanetan.

Istripua Urruñan gertatu da, Oletarako bidean. Artxiboko argazkia: EITB.
EITB

Azken eguneratzea

Eraikuntza lanetan ari zen langile bat hil eta beste bat zauritu da, gaur goizean, Urruñan (Lapurdi). Istripua goizeko 09:15ak inguruan izan da, Oletarako doan errepidearen alboan eraikitzen ari diren ur-biltegiaren lanetan. 

Bertaratu diren larrialdi-zerbitzuek ezin izan dute ezer egin hildako langilea salbatzeko. Beste langile bat helikopteroz eraman dute erietxera, zauri larriak zituela.

Lan-ikuskaritzak ikerketa zabaldu du istripuaren arrazoiak argitzeko. Lanak bertan behera gelditu dira momentuz. 

Langileak Duhalde enpresakoak dira, eta Euskal Herria Hirigune Elkargoaren ardurapeko lanak egiten ari ziren. 

