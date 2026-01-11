Los agricultores de Iparralde continuarán con las protestas al menos hasta el miércoles

Los agricultores de Iparralde mantendrán su bloqueo de la autopista A-63 tres días más, hasta al menos el miércoles, para seguir presionando al gobierno galo contra el acuerdo del Mercosur y las medidas contra la dermatosis nodular. Convocados por el movimiento asindical Ultra 63, los ganaderos llevan cuatro días cortando la autopista A-63; en Baiona, en ambos sentidos, en Biriatu y entre Pau y Burdeos.

Son tres las reivindicaciones del movimiento Utlra 63: la derogación del acuerdo de Mercosur, la suspensión de las medidas contra dermatosis nodular, que obligan a sacrificar todas las vacas ante un caso positivo y el recoger por escrito de los compromisos adoptados por el prefecto de los Pirineos Atlánticos. Los responsables del movimiento se reunieron ayer mismo con el prefecto y, aunque subrayaron que la reunión había sido "positiva", acordaron continuar con las protestas, que hoy han decidido prolongar hasta el miércoles.

Para el día siguiente, jueves, está anunciada otra protesta de los agricultores de Hego Euskal Herria. Convocados por ENBA, EHNE y UAGN, los ganaderos acudirán con sus tractores al polígono industrial ZAISA-2 de Irun (Gipuzkoa), y a las 11:30 horas se dirigirán hasta la muga, entre Irun (Gipuzkoa) y Biriatu (Lapurdi) para realizar la protesta allí. Precisamente, las organizaciones agrarias han alertado del "grave impacto" que supondrá el acuerdo entre la UE y Mercosur. Según denuncian, el acuerdo "permitirá la colocación en los lineales de carne procedente de Brasil o Argentina, muy por debajo de los costes de producción que tiene una explotación vasca".