Gutxienez asteazkenera arte egongo dira Ipar Euskal Herriko laborariak A-63 errepidea blokeatzen

Hala jakinarazi du Ultra 63 mugimenduak. Nekazariek lau egun daramatzate Baiona parean autobidea trabatzen eta Mercosurren akordioa eta dermatosi nodularraren kontra akabatze masiboak bertan behera uzteko eskatzen.

Iparraldeko laborarien protesta traktoreak A63 dermatosi nodularra
Laborariek lau egun daramatzate protestan. EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Ipar Euskal Herriko laborariak beste hiru egunez egongo dira protestan Mercosurren akordioaren eta dermatosi nodularraren kontrako neurrien kontra. Ultra 63 mugimenduak deituta, nekazariek lau egun daramatzate A-63 autobidean ibilgailuen joan-etorria oztopatzen; Baionan, bi noranzkoetan, eta Biriatun eta Paue eta Bordele artean.

Mobilizazioek 3 helburu nagusi dituzte: Mercosurren kordioa baliogabetzea, dermatosi nodularra agertzen den kasuetarako ezarritako akabatze masiboak bertan behera uztea eta Pirinio Atlantikoetako prefetarekin adosten dituzten akordioak paperean jasotzea. Atzo bertan bildu ziren prefetarekin, eta bilera "baikorra" izan zela onartu arren, protestekin jarraitzea adostu zuten. Gaur, asteazkenera arte luzatzea erabaki dute.

Biharamunerako, ostegunerako, Hego Euskal Herriko laborarien protesta dago iragarrita. ENBA, EHNE eta UAGN sindikatuek deituta, Irungo ZAISA-2 industrialdean elkartuko dira traktoreak, eta 11:30ean muga blokeatuko dute, Biriatu (Lapurdi) eta Irun (Gipuzkoa) artean. Sindikatuok oso kritiko azaldu dira Mercosurren akordioarekin, eta horren "eragin larriaz" ohartarazi dute; izan ere, Brasildik edo Argentinatik bidaliko duten okelak "euskal ustiategi batek dituen ekoizpen kostuen oso azpitik" finkatuko du prezioa, horien esanetan.

Abeltzaintza Iparralde Sindikatuak Ekonomia

Laborarien protesta A-63an Baionan
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

A63ak itxita jarraitzen du Baionako tartean nekazarien protestengatik baina auto-ilarak desegiten doaz

Pirinio Atlantikoko Prefeturak jakinarazi duenez, 02:00etan 80 nekazari asindikalek, 60 traktore erabilita, A63 autobidea blokeatu dute Baiona iparraldeko lotunearen parean eta goizetik arazo handiak izan dira  inguruetan. Gainera, Prefeturak Biriatuko muga itxi du 7.500 kilotik gorako kamioientzat bi noranzkoetan. Jaurlaritzak EAEko errepideetatik igarotzeko debekatu die 7.500 kilotik gorako kamioiei Frantzia aldera. 

Alberto Martínez
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Alberto Martinez, medikuen grebari buruz: "Bi urteren eta 12 zirriborroren ondoren, akordio batera iristeko unea da"

Alberto Martinez Osasun sailburuak gogorarazi duenez, langile estatutarioen harremanen esparrua ezartzen duen Estatutu Markoa "Osasun Ministerioaren eskumen esklusiboa da, eta Ministroen Kontseilura eta, ondoren, Kongresura eraman behar du, onar dezan". Horren ildotik, Osasun Saila "Estatutu Markotik kanpo ateratzen den guztia" negoziatzeko moduan dagoela esan du.

Traktoreen protesta Gasteizen
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Nekazariek eta abeltzainek ohartarazi dute EBren eta Mercosurren arteko balizko akordioaren aurkako mobilizazioak "areagotuko" dituztela

Hala iragarri du Raul Beitia Atacako presidenteak (Trebiñuko eta Arabako nekazarien eta abeltzainen elkarte independentea), Nekazaritza Politika Komun berriaren aurkako bigarren protesta egunean. 50 bat traktorek elkarretaratzea egin dute Eusko Jaurlaritzaren aurrean, Gasteizen, Gobernuaren Ordezkariordetzara eramango dituen beste martxa bat egin aurretik.

