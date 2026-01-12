FIN DEL BLOQUEO DE LA A-63
El Gobierno Vasco levanta las restricciones al tráfico de camiones de más de 7,5 toneladas en dirección Iparralde

El fin de las restricciones llega tras la reapertura del peaje de Biriatu a todo tipo de vehículos.
Retenciones en el peaje de Biriatu. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Eusko Jaurlaritzak bertan behera utzi du Lapurdira igaro nahi duten 7,5 tona baino gehiagoko kamioiei ezarritako debekua
Agencias | EITB

Última actualización

El Gobierno Vasco ha levantado la restricción de circulación para vehículos pesados transfronterizos de más de 7,5 toneladas por las carreteras de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, establecida el pasado viernes con motivo de las afecciones provocadas en el paso de Biriatu por las protestas de agricultores franceses. 

Esta mañana ha sido reabierta la A-63, a la altura de Baiona, y, en consecuencia, el peaje de Biriatu ha quedado abierto a todo tipo de vehículos.

Por ello, cientos de vehículos pesados han salido a la carretera en dirección Baiona, generando retenciones kilómetricas, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

