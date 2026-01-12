El Gobierno Vasco levanta las restricciones al tráfico de camiones de más de 7,5 toneladas en dirección Iparralde
El Gobierno Vasco ha levantado la restricción de circulación para vehículos pesados transfronterizos de más de 7,5 toneladas por las carreteras de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, establecida el pasado viernes con motivo de las afecciones provocadas en el paso de Biriatu por las protestas de agricultores franceses.
Esta mañana ha sido reabierta la A-63, a la altura de Baiona, y, en consecuencia, el peaje de Biriatu ha quedado abierto a todo tipo de vehículos.
Por ello, cientos de vehículos pesados han salido a la carretera en dirección Baiona, generando retenciones kilómetricas, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.
Te puede interesar
Guitrans alerta de que cinco millones de toneladas de mercancía se han visto afectadas por las movilizaciones en la frontera
La asociación guipuzcoana y Fitrans advierten de que el bloqueo en Biriatou está generando grandes pérdidas en el sector del transporte y alertan de que, si se prolonga, podría afectar a la actividad industrial.
Herido grave un hombre tras sufrir un accidente laboral en un taller de Urdiain
El siniestro se ha producido en un taller, cuando el trabajador de 37 años ha sufrido un atrapamiento en una mano que le ha causado la amputación de dos dedos. Además, otro trabajador ha resultado herido con heridas de carácter reservado en otro accidente laboral, esta mañana, en Elizondo.
Las autoescuelas navarras vuelven a denunciar la falta de examinadores
Denuncian que la falta de examinadores y de personal en las oficinas de la DGT Provincial provoca "importantes retrasos tanto en los exámenes teóricos como en los prácticos" y recuerdan que la realización del examen "debería ser un derecho y no un privilegio" Seguirán manifestándose todos los lunes hasta que se resuelva la situación
La plantilla de Astilleros Balenciaga, de vuelta al trabajo, tras dos años de parón
Los trabajadores construirán dos buques para Noruega bajo las órdenes del nuevo propietario, el grupo árabe Abu Dhabi Ports. Según lo acordado entre el comité de Astilleros Balenciaga y el consorcio árabe, los sueldos bajarán un 5 % y permanecerán congelados durante los próximos tres años.
El personal médico de Osakidetza irá a la huelga los próximos 14 y 15 de enero
El Sindicato Médico de Euskadi ha convocado dos nuevas jornadas de huelga para esta misma semana, además de varias concentraciones.
ErNE alerta del inmovilismo en seguridad y avisa de un riesgo para la ciudadanía en 2026
El sindicato denuncia falta de inversión, medios obsoletos y una plantilla saturada en la Ertzaintza.
La Ertzaintza impide a los agricultores entrar en la A-1 para realizar la protesta contra el acuerdo con Mercosur
Los agricultores alaveses querían ocupar el carril derecho de la autovía A-1 a la altura de San Román de Millán (cerca de Araia), pero finalmente solo han podido recorrer la zona de Asparrena. Por el momento no se registran retenciones.
Retenciones kilométricas de camiones en la AP-8 en Biriatu tras la reapertura de la A-63
Los camiones ocupan el carril derecho de la AP-8 y se han registrado hasta 9 kilómetros de retenciones.
Los agricultores de Ipar Euskal Herria continuarán con las protestas pese a la prohibición del prefecto de los Pirineos Atlánticos
El prefecto les ha exigido que desbloqueen las carreteras y les ha prohibido continuar con las movilizaciones. No obstante, los agricultores han decidido seguir con las protestas y han respondido a Jean-Marie Girier que si les tiene que decir algo se lo diga a la cara.