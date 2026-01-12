El Gobierno Vasco levanta las restricciones al tráfico de camiones de más de 7,5 toneladas en dirección Iparralde

El Gobierno Vasco ha levantado la restricción de circulación para vehículos pesados transfronterizos de más de 7,5 toneladas por las carreteras de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, establecida el pasado viernes con motivo de las afecciones provocadas en el paso de Biriatu por las protestas de agricultores franceses.

Esta mañana ha sido reabierta la A-63, a la altura de Baiona, y, en consecuencia, el peaje de Biriatu ha quedado abierto a todo tipo de vehículos.

Por ello, cientos de vehículos pesados han salido a la carretera en dirección Baiona, generando retenciones kilómetricas, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.