BLOKEOAREN AMAIERA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Eusko Jaurlaritzak bertan behera utzi du Lapurdira igaro nahi duten 7,5 tona baino gehiagoko kamioiei ezarritako debekua

Biriatuko muga zabal dute ibilgailu guztientzat, Ipar Euskal Herriko laborariek A-63 autobidea blokeatzeari utzi ostean. 

 

ap-8-irun-peaje-biriatu-retenciones ilarak muga iparralde-efe

Ilara luzeak Biriatuko ordainlekuan. Artxiboko argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzak bertan behera utzi du Lapurdira igaro nahi duten ibilgailu astunei (7.500 kilotik gorako kamioiak) zirkulatzeko ezarritako debekua. Pasa den ostiralean sartu zen indarrean debekua, Ipar Euskal Herriko laborariek A-63 autobidea blokeatu ondoren AP-8ko Biriatuko ordainlekuan sortutako ilara luzeen ondorioz.

Lau eguneko blokeoaren ondoren, ordea, A-63 errepidea berriro ireki dute, Baiona parean, eta, ondorioz, Biriatuko ordainlekua ibilgailu guztientzat zabalik geratu da.

Hori dela eta, ehunka ibilgailu astun errepidera atera dira Baionarako noranzkoan, eta auto-ilara luzeak sortu dira, Eusko Jaurlaritzak ohar baten bidez jakinarazi duenez.

Trafikoa Eusko Jaurlaritza Euskal Autonomia Erkidegoa Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X