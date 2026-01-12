A-63 autobidea berriro ireki dute, eta muga irekita dago, lau eguneko blokeoaren ostean
Bidea irekitzeak Lapurdiko mugan pilatutako auto-ilarak arinduko ditu; izan ere, kamioi-ilara luzeak pilatu dira egunotan; halere, nekazaritza-sektorearen gatazkak irekita jarraitzen du.
A-63 autobidea berriro ireki dute, Ipar Euskal Herriko nekazarien protestengatik lau egunez blokeatuta egon ostean. Mozketak Hego Euskal Herriarekin lotzeko funtsezko bide horren zati batzuei eragin die, eta zirkulazio arazo handiak eragin ditu, batez ere garraio astunarentzat.
Nahiz eta Pirinio Atlantikoetako prefetak, Jean-Marie Girierrek, mobilizazioak debekatu eta errepideak desblokeatzeko eskatu, itxita egon den egunetan nekazariek protesta egin dute Frantziako Gobernuari presio egiteko Europar Batasunaren eta Mercosurren arteko akordioaren aurka eta abeltzaintzari eragiten dioten zenbait osasun neurriren aurka.
Mozketaren ondorioz, kamioi-ilara luzeak izan dira mugatik gertuko errepideetan, bereziki N-121-A errepidean, baita zerbitzuguneetan eta mugarako sarbideetan ere, ehunka garraiolari ordu luzez geldirik egon baitira.
A-63A berriro ireki ostean, zirkulazioa normaltzen hasi da, baina nekazarien elkarteek aldarrikapenei eutsi diote, eta gatazkak irekita jarraitzen du, mobilizazio berrien zain.
