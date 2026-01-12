PROTESTAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

A-63 autobidea berriro ireki dute, eta muga irekita dago, lau eguneko blokeoaren ostean

Bidea irekitzeak Lapurdiko mugan pilatutako auto-ilarak arinduko ditu; izan ere, kamioi-ilara luzeak pilatu dira egunotan; halere, nekazaritza-sektorearen gatazkak irekita jarraitzen du.

Laborarien protesta A-63an Baionan
Protesta A-63an. Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

A-63 autobidea berriro ireki dute, Ipar Euskal Herriko nekazarien protestengatik lau egunez blokeatuta egon ostean. Mozketak Hego Euskal Herriarekin lotzeko funtsezko bide horren zati batzuei eragin die, eta zirkulazio arazo handiak eragin ditu, batez ere garraio astunarentzat.

Nahiz eta Pirinio Atlantikoetako prefetak, Jean-Marie Girierrek, mobilizazioak debekatu eta errepideak desblokeatzeko eskatu, itxita egon den egunetan nekazariek protesta egin dute Frantziako Gobernuari presio egiteko Europar Batasunaren eta Mercosurren arteko akordioaren aurka eta abeltzaintzari eragiten dioten zenbait osasun neurriren aurka.

Mozketaren ondorioz, kamioi-ilara luzeak izan dira mugatik gertuko errepideetan, bereziki N-121-A errepidean, baita zerbitzuguneetan eta mugarako sarbideetan ere, ehunka garraiolari ordu luzez geldirik egon baitira.

A-63A berriro ireki ostean, zirkulazioa normaltzen hasi da, baina nekazarien elkarteek aldarrikapenei eutsi diote, eta gatazkak irekita jarraitzen du, mobilizazio berrien zain.

Baiona Iparralde Nekazaritza Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Laborarien protesta A-63an Baionan
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

A63ak itxita jarraitzen du Baionako tartean nekazarien protestengatik baina auto-ilarak desegiten doaz

Pirinio Atlantikoko Prefeturak jakinarazi duenez, 02:00etan 80 nekazari asindikalek, 60 traktore erabilita, A63 autobidea blokeatu dute Baiona iparraldeko lotunearen parean eta goizetik arazo handiak izan dira  inguruetan. Gainera, Prefeturak Biriatuko muga itxi du 7.500 kilotik gorako kamioientzat bi noranzkoetan. Jaurlaritzak EAEko errepideetatik igarotzeko debekatu die 7.500 kilotik gorako kamioiei Frantzia aldera. 

Alberto Martínez
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Alberto Martinez, medikuen grebari buruz: "Bi urteren eta 12 zirriborroren ondoren, akordio batera iristeko unea da"

Alberto Martinez Osasun sailburuak gogorarazi duenez, langile estatutarioen harremanen esparrua ezartzen duen Estatutu Markoa "Osasun Ministerioaren eskumen esklusiboa da, eta Ministroen Kontseilura eta, ondoren, Kongresura eraman behar du, onar dezan". Horren ildotik, Osasun Saila "Estatutu Markotik kanpo ateratzen den guztia" negoziatzeko moduan dagoela esan du.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X