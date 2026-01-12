PROTESTAS
Reabierta la autopista A-63 y abierta la frontera tras cuatro días de bloqueo por las protestas agrarias

La vía y el paso fronterizo han quedado abiertos a primera hora de la mañana, después de que los agricultores levantaran el corte en Baiona sin incidentes, tras la orden del prefecto de los Pirineos Atlánticos.

Laborarien protesta A-63an Baionan
Protesta en la A-63. Foto: EITB
La autopista A-63 y la frontera han quedado abiertas al tráfico tras permanecer bloqueadas durante cuatro días por las protestas de agricultores de Ipar Euskal Herria. El corte, que ha generado importantes afecciones en la muga con Lapurdi, ha finalizado de madrugada, en torno a las 6:00 horas, cuando los tractores han dejado de obstaculizar la vía en las inmediaciones de Baiona.

El malestar en el medio rural está provocado por el acuerdo de Mercosur y por la gestión de la dermatosis nodular, dos cuestiones que han motivado las movilizaciones de los últimos días. El bloqueo que mayores problemas de circulación había causado en jornadas recientes ha quedado ya desactivado, permitiendo la reapertura tanto de la autopista como del paso fronterizo.

La reapertura se ha producido después de que el prefecto de los Pirineos Atlánticos ordenara durante la noche el fin del bloqueo, advirtiendo de que, en caso contrario, las fuerzas de seguridad actuarían para desalojar la carretera.

Finalmente, los agricultores del movimiento Ultra 63 han abierto la A-63 y la frontera sin que se hayan registrado incidentes, atendiendo a la prohibición del prefecto. Con ello, la circulación comienza a normalizarse tras días de largas colas de camiones y retenciones en los accesos a la muga.

Baiona Iparralde Agricultura Economía

