El personal médico de Osakidetza irá a la huelga los próximos 14 y 15 de enero

Tras la huelga del pasado diciembre, el personal médico de Osakidetza vuelve a estar de huelga. El Sindicato Médico de Euskadi ha convocado dos nuevas jornadas de huelga para los próximos días 14 y 15 de enero, además de movilizaciones, con el objetivo de exigir un estatuto médico propio, en línea con los parones en la mayoría de comunidades autónomas.

Así lo ha expuesto en un comunicado, en el que ha informado que, coincidiendo con las jornadas de huelga se realizarán sendas concentraciones este miércoles y jueves, a las 11:00 horas, a las puertas del hospital de Cruces (Bilbao) y ambulatorio Olaguibel, en Vitoria-Gasteiz.

El pasado diciembre, médicos y facultativos de Osakidetza fueron llamados a cuatro días de huelga en contra del borrador de Estatuto Marco que pretende aprobar el Ministerio de Sanidad español. Los facultativos reclaman un Estatuto marco propio y exigen, sobre todo, que se reduzcan los turnos de trabajo y las horas de guardia.

Si la situación no cambiaba, los médicos no descartaban una huelga indefinida en un futuro próximo, pero, de momento, esta semana habrá dos días de parón.