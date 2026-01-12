LAN-GATAZKA
Osakidetzako medikuek bi greba egun gehiago egingo dituzte urtarrilaren 14an eta 15ean

Hala jakinarazi du ohar bidez Euskadiko Medikuen Sindikatuak. Bi greba egunak aste honetan bertan egingo dituzte, eta horrekin batera hainbat elkarretaratze antolatu dituzte Bilbon eta Gasteizen. 

Medikuen manifestazioa Bilbon
Medikuen manifestazioa Bilbon, joan den abenduan. EITBren artxiboko argazkia

Azken eguneratzea

Abenduko grebaren ondotik, Euskadiko Medikuen Sindikatuak beste bi greba egun deitu ditu aste honetarako, urtarrilaren 14 eta 15erako, hain zuzen ere. Horrez gain, hainbat mobilizazio egingo dituztela ere iragarri dute. Beste hainbat erkidegotan ere antolatu dituzte geldialdiak egun horietan, medikuen estatutu propioa eskatu asmoz.

Ohar baten bidez sindikatuak jakinarazi duenez, greba-egunekin batera elkarretaratze bana egingo dute asteazken eta ostegun honetan, 11:00etan, Gurutzetako ospitalearen (Bilbo) eta Olagibel anbulatorioaren (Gasteiz) atarian.

Joan den abenduan, Osakidetzako medikuek lau eguneko greba egin zuten, Espainiako Osasun Ministerioak onartu nahi duen Esparru Estatutu berriaren zirriborroaren aurka. Medikuek Estatutu marko propioa eskatzen dute eta, batik bat, lan txandak eta guardia orduak murriztea eskatzen dute

Egoera aldatzen ezean, medikuek mahai gainean jarri zuten etorkizun hurbilean greba mugagabe bat egiteko aukera. Oraingoz, baina, bi greba egun deitu dituzte aste honetarako. 

