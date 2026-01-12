Herido grave un hombre tras sufrir un accidente laboral en un taller de Urdiain

Un hombre de 37 años ha resultado herido de gravedad en un accidente laboral ocurrido alrededor de las ocho de la mañana de este lunes en un taller de Urdiain.

El centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 08:11 horas y ha movilizado a un equipo médico de la zona, una ambulancia de soporte vital básico, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada) y patrullas de la Policía Foral.

El siniestro se ha producido en un taller, cuando el trabajador ha sufrido un atrapamiento en una mano que le ha causado la amputación de dos dedos.

El herido, un varón de 37 años, ha sido atendido en primer lugar en el centro de salud de Alsasua, donde se le ha estabilizado y posteriormente ha sido trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, donde ha quedado ingresado por amputación de carácter grave.

La Brigada Judicial Norte de la Policía Foral investiga las causas e instruye las diligencias del siniestro.

Herido en Elizondo

Además, otra persona, un varón de 21 años ha sufrido un accidente laboral esta mañana en una empresa de materiales de construcción en Elizondo.

Ha sufrido un golpe en la cabeza y ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra con pronóstico reservado.

El aviso se ha recibido a las 07:57 horas de este lunes. Hasta el lugar se han trasladado Bomberos de Oronoz, una ambulacia de soporte vital básico (SVB), un equipo médico y patrullas de la Policía Foral.