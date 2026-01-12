Lan-istripua
Behargin bat larri zauritu da Urdiaingo tailer batean lan-istripu baten ondorioz

Zortziak pasatxo gertatu da ezberharra Urdianigo lantegi batean; 37 urteko langileari eskua harrapatuta gelditu zaio eta bi hatz galdu ditu. Gainera, beste langile bat zauritu da beste lan-istripu batean, Elizondon.

author image

EITB

Azken eguneratzea

37 urteko gizonezko bat larri zauritu da astelehen goizean Urdiango lanetegi batean izandako lan-istripuan

SOS Nafarroako Emergentziak Kudeatzeko zentroak 08:11ean jaso du abisua eta inguruko mediku-talde bat, Oinarrizko Bizi Euskarriko anbulantzia, Bizi Euskarri Aurreratuko anbulantzia bat (medikalizatua) eta Foruzaingoa bidali ditu bertara. 

Lantegi batean gertatu da ezbeharra, langileari esku bat harrapatuta gelditu zaio eta bi hatz galdu ditu. 

Zauritutakoa, 37 urteko gizonezkoa, Altsasuko osasun-etxean artatu dute aurrena, eta behin egonkortzea lortu dutenean, anbulantzia medikalizatuan bidali dute Nafarroako Unibertsitate Ospitalera, Iruñera. Ingresatuta gelditu da, anputazio larriarekin. 

Foruzaingoaren Iparraldeko Auzi-Brigadak ikerketa abiatu du ezbeharraren nondik-norakoak argitzeko. 

Elizondon zauritua

Gainera, gaur goizean, Elizondon beste lan-istripu bat izan da eraikuntzarako materialen enpresa batean. 

21 urteko gizonezkoak kolpea jaso du buruan eta Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dute pronostiko erreserbatuarekin. 

07:57an jaso da abisua. Oronozko Suhiltzaileak, Oinarrizko Bizi Euskarriko anbulantzia bat, sendagile talde bat eta Foruzaingoko patruilak bertaratu dira. 

