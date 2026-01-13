Los ganaderos de Euskadi que apuestan por el sello Eusko Label afrontan una situación complicada

Cada vez hay menos producción de carne local, y las ganaderías y las carnicerías avisan de que la falta de este producto se puede empezar a notar. Las razones son varias, pero destacan que el ganado se vende mejor fuera de Euskadi, mientras que aquí los costes de producción son más altos. A esto se suma la falta de relevo generacional, que amenaza la continuidad del sector.