Los ganaderos de Euskadi que apuestan por el sello Eusko Label afrontan una situación complicada
Cada vez hay menos producción de carne local, y las ganaderías y las carnicerías avisan de que la falta de este producto se puede empezar a notar. Las razones son varias, pero destacan que el ganado se vende mejor fuera de Euskadi, mientras que aquí los costes de producción son más altos. A esto se suma la falta de relevo generacional, que amenaza la continuidad del sector.
Te puede interesar
La nueva estación internacional de Irun recibe sus primeras personas viajeras
Será una apertura parcial (tres de sus diez andenes), pero que permitirá que Cercanías recupere el 67 % de los servicios que había antes de que empezaran las obras del 'tercer hilo' del Tren de Alta Velocidad.
Tráfico denso en la A-1, a la altura de San Román de Millán, por la protesta de agricultores y ganaderos alaveses
La Ertzaintza impidió este lunes llevar las protestas agrarias a la autovía A-1, alegando que no habían cumplido con todos los trámites para realizar la protesta. Hoy, martes, los tractores han salido a la autovía tras recibir la autorización del Gobierno Vasco.
El personal investigador de los institutos Bio pide ser equiparado al de Osakidetza
El personal de los centros de investigación sanitaria de la Comunidad Autónoma Vasca, BioBizkaia, BioGipuzkoa y BioAraba, exigen en los tribunales que se les equipare con el personal investigador de Osakidetza. Son unos 600 trabajadores y trabajadoras, y dicen tener diferencias salariales de más de 10.000 euros al año.
Petronor decide que los trabajadores pueden volver a cambiarse en los anteriores vestuarios, en cumplimiento de la sentencia
Los trabajadores de la refinería realizaron una huelga de 83 días cuando les cambiaron de vestuarios para denunciar que el cambio conllevaba alargar la jornada laboral entre 15 y 30 minutos. Los tribunales les dieron la razón. CC.OO. sospecha que la empresa quiere utilizar un nuevo procedimiento de relevos entre trabajadores para seguir alargando la jornada.
Vuelve la normalidad a la AP-8 en Biriatu, tras una mañana de retenciones kilométricas
Los agricultores de Iparralde han dejado de bloquear la autopista A-63 hacia las 06:00 horas y una vez abierta la vía, cientos de camiones que permanecían parados en Hegoalde se han acercado a la muga, colapsando la zona. Se han generado colas de hasta 11 kilómetros. La situación ha vuelto a la normalidad sobre las 14:00 horas.
El Gobierno Vasco levanta las restricciones al tráfico de camiones de más de 7,5 toneladas en dirección Iparralde
El fin de las restricciones llega tras la reapertura del peaje de Biriatu a todo tipo de vehículos.
Guitrans alerta de que cinco millones de toneladas de mercancía se han visto afectadas por las movilizaciones en la frontera
La asociación guipuzcoana y Fitrans advierten de que el bloqueo en Biriatou está generando grandes pérdidas en el sector del transporte y alertan de que, si se prolonga, podría afectar a la actividad industrial.
Herido grave un hombre tras sufrir un accidente laboral en un taller de Urdiain
El siniestro se ha producido en un taller, cuando el trabajador de 37 años ha sufrido un atrapamiento en una mano que le ha causado la amputación de dos dedos. Además, otro trabajador ha resultado herido con heridas de carácter reservado en otro accidente laboral, esta mañana, en Elizondo.
Las autoescuelas navarras vuelven a denunciar la falta de examinadores
Denuncian que la falta de examinadores y de personal en las oficinas de la DGT Provincial provoca "importantes retrasos tanto en los exámenes teóricos como en los prácticos" y recuerdan que la realización del examen "debería ser un derecho y no un privilegio" Seguirán manifestándose todos los lunes hasta que se resuelva la situación