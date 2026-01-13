Haragiaren sektorea
Eusko Label zigiluaren aldeko apustua egiten duten Euskadiko abeltzainek egoera zail bati aurre egin behar diotela salatu dute

carne-getxo
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Okelaren ekoizpena, oro har,  jaisten ari den honetan are eta gehiago jaitsi da Eusko Label okela. Izan ere atzerritik etortzen diren ekoizleek gehiago ordaintzen dute hemengo abelburuengatik Eusko Label haragia ekoizten dutenek baino. Arazoen artean etxaldeetako errelebo falta ere aipatu dute sektorekoek, baina Hazik esan du desoreka uneko arazoa baino ez dela.

Abeltzaintza Euskal Autonomia Erkidegoa Ekonomia

