ELA registrará este jueves la huelga del 20 de enero en los centros de iniciativa social de la CAV

El sindicato ELA registrará este jueves la jornada de huelga convocada para el 20 de enero en los centros de iniciativa social de la Comunidad Autónoma VAsca.

El sindicato ha denunciado que las patronales siguen sin cumplir el acuerdo de fin de huelga que se firmó en 2024 y, por ello, ELA, sindicato mayoritario, ha decidido convocar una jornada de huelga.