ELA registrará este jueves la huelga del 20 de enero en los centros de iniciativa social de la CAV
El sindicato ELA registrará este jueves la jornada de huelga convocada para el 20 de enero en los centros de iniciativa social de la Comunidad Autónoma VAsca.
El sindicato ha denunciado que las patronales siguen sin cumplir el acuerdo de fin de huelga que se firmó en 2024 y, por ello, ELA, sindicato mayoritario, ha decidido convocar una jornada de huelga.
Te puede interesar
El Gobierno Vasco prevé movilizar 1000 viviendas protegidas este año gracias a la Ley de Medidas Urgentes
El consejero de Vivienda ha anunciado la puesta en marcha este año de distintos proyectos piloto que permitirán aplicar de manera práctica las medidas de la Ley de Medidas Urgentes. Estos proyectos prevén movilizar en torno a mil viviendas protegidas, entre ellas 525 en Portugalete.
Mercedes-Benz Vitoria busca operarios de montaje para su planta
En un comunicado, Adecco ha informado que el puesto requiere contar con una Formación Profesional relacionada, preferiblemente superior, experiencia previa en el sector industrial o automotriz, capacidad para leer planos técnicos y disponibilidad para trabajar en turnos rotativos, así como en turno fijo de tarde.
Agricultores y ganadores alaveses desconvocan las protestas contra el acuerdo con Mercosur
La asociación Ataca tenía previsto repetir la concentración de tractores que ha estado celebrando esta semana en la A-1, pero finalmente han decidido desconvocarla tras destacar la participación y la visibilidad de sus reivindicaciones.
El personal médico de Osakidetza afronta dos días de huelga para exigir un estatuto propio
Unos 9.000 profesionales están llamados al paro hoy y mañana. Las organizaciones sindicales médicas se han aliado en un frente común y preparan nuevas protestas para el futuro, sin descartar una huelga indefinida.
Los ganaderos de Euskadi que apuestan por el sello Eusko Label afrontan una situación complicada
Cada vez hay menos producción de carne local, y las ganaderías y las carnicerías avisan de que la falta de este producto se puede empezar a notar. Las razones son varias, pero destacan que el ganado se vende mejor fuera de Euskadi, mientras que aquí los costes de producción son más altos. A esto se suma la falta de relevo generacional, que amenaza la continuidad del sector.
La nueva estación internacional de Irun recibe sus primeras personas viajeras
Será una apertura parcial (tres de sus diez andenes), pero que permitirá que Cercanías recupere el 67 % de los servicios que había antes de que empezaran las obras del 'tercer hilo' del Tren de Alta Velocidad.
Tráfico denso en la A-1, a la altura de San Román de Millán, por la protesta de agricultores y ganaderos alaveses
La Ertzaintza impidió este lunes llevar las protestas agrarias a la autovía A-1, alegando que no habían cumplido con todos los trámites para realizar la protesta. Hoy, martes, los tractores han salido a la autovía tras recibir la autorización del Gobierno Vasco.
El personal investigador de los institutos Bio pide ser equiparado al de Osakidetza
El personal de los centros de investigación sanitaria de la Comunidad Autónoma Vasca, BioBizkaia, BioGipuzkoa y BioAraba, exigen en los tribunales que se les equipare con el personal investigador de Osakidetza. Son unos 600 trabajadores y trabajadoras, y dicen tener diferencias salariales de más de 10.000 euros al año.
Petronor decide que los trabajadores pueden volver a cambiarse en los anteriores vestuarios, en cumplimiento de la sentencia
Los trabajadores de la refinería realizaron una huelga de 83 días cuando les cambiaron de vestuarios para denunciar que el cambio conllevaba alargar la jornada laboral entre 15 y 30 minutos. Los tribunales les dieron la razón. CC.OO. sospecha que la empresa quiere utilizar un nuevo procedimiento de relevos entre trabajadores para seguir alargando la jornada.