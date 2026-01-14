Educación
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

ELA registrará este jueves la huelga del 20 de enero en los centros de iniciativa social de la CAV

El sindicato ha denunciado que las patronales siguen sin cumplir el acuerdo de fin de huelga que se firmó en 2024.
KRISTAU ESKOLA PATRONAL MIKEL ORMAZABAL ITUNPEKO CONCERTADA EFE
Imagen de archivo de una protesta de los centros concertados. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: ELAk ostegun honetan erregistratuko du EAEko gizarte-ekimeneko zentroetako greba-deialdia, urtarrilaren 20rako
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El sindicato ELA registrará este jueves la jornada de huelga convocada para el 20 de enero en los centros de iniciativa social de la Comunidad Autónoma VAsca.

El sindicato ha denunciado que las patronales siguen sin cumplir el acuerdo de fin de huelga que se firmó en 2024 y, por ello, ELA, sindicato mayoritario, ha decidido convocar una jornada de huelga.

Educación Sindicato Ela Economía

Te puede interesar

carne-getxo
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Los ganaderos de Euskadi que apuestan por el sello Eusko Label afrontan una situación complicada

Cada vez hay menos producción de carne local, y las ganaderías y las carnicerías avisan de que la falta de este producto se puede empezar a notar. Las razones son varias, pero destacan que el ganado se vende mejor fuera de Euskadi, mientras que aquí los costes de producción son más altos. A esto se suma la falta de relevo generacional, que amenaza la continuidad del sector.
Petronorreko langileen protesta Kutxabanken egoitzan
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Petronor decide que los trabajadores pueden volver a cambiarse en los anteriores vestuarios, en cumplimiento de la sentencia

Los trabajadores de la refinería realizaron una huelga de 83 días cuando les cambiaron de vestuarios para denunciar que el cambio conllevaba alargar la jornada laboral entre 15 y 30 minutos. Los tribunales les dieron la razón. CC.OO. sospecha que la empresa quiere utilizar un nuevo procedimiento de relevos entre trabajadores para seguir alargando la jornada.

Cargar más
Publicidad
X