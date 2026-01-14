Hezkuntza
ELAk ostegun honetan erregistratuko du EAEko gizarte-ekimeneko ikastetxeetako greba-deialdia, urtarrilaren 20rako

Sindikatuak salatu duenez, patronalek ez dute bete greba amaitzeko 2024an sinatu zuten akordioa.

MIKEL ORMAZABAL
Itunpeko ikastetxeen protesta baten artxiboko irudia. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

ELA sindikatuak urtarrilaren 20rako Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte ekimeneko ikastetxeetan deituko duen greba eguna erregistratuko du ostegun honetan.

Sindikatuak salatu duenez, patronalek ez dute bete 2024an greba amaitzeko sinatu zuten akordioa, eta, horregatik, ELAk, gehiengoa duen sindikatuak, greba eguna deitzea erabaki du.

