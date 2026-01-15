Educación
ELA registra una huelga el día 20 de enero en centros de iniciativa social y pide al nuevo director de Kristau Eskola un cambio de actitud

ELA registra huelga el día 20 en centros de iniciativa social
Bilbo, gaur goizean. Argazkia: EITB.
Euskaraz irakurri: ELAk urtarrilaren 20rako greba erregistratu du gizarte ekimeneko zentroetan, eta jarrera aldatzeko eskatu dio Kristau Elkarteko zuzendari berriari

La responsable de ELA en Educación, Miren Zubizarreta, ha recordado que el acuerdo de febrero de 2024 llegó tras 14 días de huelga en estos centros de enseñanza y, a día de hoy, algunos de los "contenidos importantes" que se firmaron en ese acuerdo "no se están cumpliendo por parte de la patronal" como consecuencia, a su juicio, "de la mala fe y la irresponsabilidad" que está teniendo en este proceso la patronal.

