ELAk gizarte-ekimeneko ikastetxeetako langileen greba erregistratu du, eta jarrera aldatzeko eskatu dio Kristau Eskolen zuzendari berriari
Miren Zubizarreta ELAren Hezkuntzako arduradunak gogorarazi du 2024ko otsaileko akordioa 14 eguneko greba egin ondoren iritsi zela, eta, gaur egun, akordio horretan sinatu ziren "eduki garrantzitsuetako" batzuk "patronala ez da betetzen ari". Zubizarretaren ustez, patronala prozesu honetan "fede txarrez eta arduragabekeriaz" jokatzen dabil.
Zure interesekoa izan daiteke
Ilarak sortu dira AP-8 autobidean, nekazari eta abeltzainak Biriatuko ordainlekuan egiten ari diren protestaren ondorioz
EHNE, ENBA eta UAGN sindikatuek deituta, Biriatun elkartu dira EB-Mercosur akordioaren aurka eta dermatosi nodularraren auziaren harira protesta egiteko.
EAEk % 2,9ko inflazioarekin itxi du 2025a, abenduan hiru hamarren jaitsita, eta Nafarroak % 2,6rekin, lau jaitsita
Espainiako Estatistikako Institutuak (INE) ostegun honetan argitaratutako datuen arabera, Euskadin erregistratutako indizea Espainiako batezbestekoaren parekoa da, % 2,9koa, eta Nafarroakoa batezbestekoaren azpitik gelditu da.
Eusko Jaurlaritzak baimendu du Zalduondon 5.500 panel izango dituen eguzki parke bat eraikitzea
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratutako ebazpenaren arabera, Perfect Business Location enpresak gaurtik hiru urteko epea izango du Katarri eguzki parkea eraiki ahal izateko behin betiko baimen administratiboa eskatzeko.
Osakidetzako medikuek bigarren greba-egunari ekin diote, greba mugagabearen aukera baztertu gabe
Atzoko grebaren ostean, Osakidetzako medikuak grebara deitu dituzte gaur ere, estatutu propioa eskatzeko. 9.000 profesional daude deituta lanuztera. Medikuek protestekin jarraitzeko asmoa agertu dute, Osasun Ministerioak medikuentzat propio sortutako estatutu markoa onartu arte; ez dute baztertzen greba mugagabea egiteko aukera.
Medikuek grebari eta protestei ekin diete, lan baldintza hobeak aldarrikatzeko
Medikuen Sindikatuak ez du Osasun Ministerioarekin duen borrokan atzera egiteko asmorik, eta estatutu propioa aldarrikatzen jarraitzen du. Nafarroan, Osasun Departamentuak jakinarazi du lanuzteak % 2,83ko jarraipena izan duela. EAEn, Osakidetzak adierazi du jarraipena % 19,23koa izan dela goizeko txandan, eta % 8,26koa, arratsaldekoan.
ELAk ostegun honetan erregistratuko du EAEko gizarte-ekimeneko ikastetxeetako greba-deialdia, urtarrilaren 20rako
Sindikatuak salatu duenez, patronalek ez dute bete greba amaitzeko 2024an sinatu zuten akordioa.
Eusko Jaurlaritzak babestutako 1.000 etxebizitza mobilizatuko ditu aurten, Premiazko Neurrien Legeari esker
Etxebizitza sailburuak iragarri du aurten hainbat proiektu pilotu jarriko direla martxan, Premiazko Neurrien Legea aplikatzea ahalbidetuko dutenak. Guztira, babes ofizialeko 1.000 etxebizitza babestu mobilizatzea aurreikusten du; horietako 525, Portugaleten.
Gasteizko Mercedesen muntaketako langileak behar dituzte
Adeccok ohar bidez jakinarazi duenez, hautagai izateko beharrezkoa da Lanbide Heziketa izatea, ahal dela Goi-Mailakoa, eta industria-sektorean edo sektore autopropultsatuan aurretik esperientzia izatea, plano teknikoak irakurtzeko gai izatea eta txandaka nahiz arratsaldeko txanda finkoan lan egiteko prest egotea.
Arabako nekazari eta abeltzainek bertan behera utzi dituzte Mercosurreko akordioaren aurka deitutako protestak
Ataca Trebiñu eta Araba Landaren Alde elkarteak deituta, gaur ere A-1ean protesta egiteko asmoa zuten. Azkenean, ordea, bertan behera utzi dute, aste honetako deialdietan parte-hartzea handia izan dela eta beren aldarrikapenak entzun direla iritzita.