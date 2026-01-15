Huelga
Ni el Ministerio ni el personal médico han acercado sus posturas y seguirán las movilizaciones

VITORIA, 15/01/2026.- El Sindicato Médico de Euskadi ha convocado este jueves una concentración en Vitoria con motivo de la huelga de facultativos para protestar contra el estatuto marco que negocia el Ministerio de Sanidad y para exigir una regulación específica para este colectivo. EFE/ L. Rico
Euskaraz irakurri: Ministerioak eta medikuek ez dituzte euren jarrerak hurbildu eta mobilizazioekin jarraituko dute
EITB

Última actualización

Por segundo día consecutivo, el personal médico de Osakidetza ha secundado la huelga en defensa de un estatuto propio. Las movilizaciones han sido numerosas en las capitales de Hegoalde y, según el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, el seguimiento del turno de tarde ha sido del 8,2%, según los datos provisionales, frente al 20,67% de la mañana. El personal médico ha manifestado su intención de continuar con las protestas hasta que el Ministerio de Sanidad apruebe un estatuto marco creado expresamente para los médicos; no descartan la posibilidad de una huelga indefinida.

Osakidetza Gobierno de España Comunidad Autonóma Vasca Economía

18:00 - 20:00
18:00 - 20:00
