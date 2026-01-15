Gobierno de España
Sánchez anuncia un fondo soberano español dotado con 10 500 millones que busca movilizar 120 000 millones

Con este fondo, el presidente español pretende prolongar la transformación energética, la transición digital, la apuesta por el capital humano y la reindustrializacion en todos los territorios.
MADRID, 15/01/2026.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en la clausura del 'Spain Investors Day', este jueves en Madrid. EFE/ Kiko Huesca
Euskaraz irakurri: Sanchezek Espainiako funts subirano bat iragarri du, 10500 milioikoa, 120.000 milioi mobilizatu nahi dituena
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves la creación de un fondo soberano que se llamará "España crece", dotado con 10 500 millones de euros y con vocación de movilizar hasta 120 000 millones, para mantener el empuje de todo lo logrado con los fondos europeos Next Generation.

Sánchez ha hecho este anuncio en su intervención de clausura del Spain Investors Day, que durante dos jornadas ha analizado la situación de la economía española y las oportunidades existentes en ámbitos como la defensa, la seguridad, la sanidad o el sector digital.

El jefe del Ejecutivo ha afirmado que la transformación que está viviendo España no habría sido posible sin los fondos europeos Next Generation que se impulsaron en la Unión Europea a consecuencia de la pandemia de coronavirus y que cree que evidenciaron que "Europa es grande cuando se atreve, cuando no tiene miedo, cuando habla con claridad".

Pero esos fondos acaban este año, y ante esa tesitura ha afirmado que el Gobierno ya ha empezado a hacer sus deberes porque quiere seguir manteniendo el impulso transformador.

Ha sido entonces cuando ha anunciado la creación del fondo soberano que presentará el próximo lunes junto al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y que pretende extender el impulso reformista del Plan de Recuperación y Resiliencia más allá de 2026.

Se trata, según ha dicho, de prolongar la transformación energética, la transición digital, la apuesta por el capital humano y la reindustrializacion en todos los territorios.

El nuevo fondo estará gestionado por el ICO y dotado con una base de 10 500 millones de euros de los fondos Next Generation, con el objetivo de movilizar unos 120 000 millones de euros a través de deuda privada e inversores nacionales e internacionales.

"España crece" invertirá junto con el sector privado mediante préstamos, avales o instrumentos de capital, priorizando nueve sectores clave para mejorar la productividad de la economía: vivienda, energía, digitalización, IA, reindustrialización, economía circular, infraestructura, agua y saneamiento o seguridad.

