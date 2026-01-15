Sánchez anuncia un fondo soberano español dotado con 10 500 millones que busca movilizar 120 000 millones
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves la creación de un fondo soberano que se llamará "España crece", dotado con 10 500 millones de euros y con vocación de movilizar hasta 120 000 millones, para mantener el empuje de todo lo logrado con los fondos europeos Next Generation.
Sánchez ha hecho este anuncio en su intervención de clausura del Spain Investors Day, que durante dos jornadas ha analizado la situación de la economía española y las oportunidades existentes en ámbitos como la defensa, la seguridad, la sanidad o el sector digital.
El jefe del Ejecutivo ha afirmado que la transformación que está viviendo España no habría sido posible sin los fondos europeos Next Generation que se impulsaron en la Unión Europea a consecuencia de la pandemia de coronavirus y que cree que evidenciaron que "Europa es grande cuando se atreve, cuando no tiene miedo, cuando habla con claridad".
Pero esos fondos acaban este año, y ante esa tesitura ha afirmado que el Gobierno ya ha empezado a hacer sus deberes porque quiere seguir manteniendo el impulso transformador.
Ha sido entonces cuando ha anunciado la creación del fondo soberano que presentará el próximo lunes junto al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y que pretende extender el impulso reformista del Plan de Recuperación y Resiliencia más allá de 2026.
Se trata, según ha dicho, de prolongar la transformación energética, la transición digital, la apuesta por el capital humano y la reindustrializacion en todos los territorios.
El nuevo fondo estará gestionado por el ICO y dotado con una base de 10 500 millones de euros de los fondos Next Generation, con el objetivo de movilizar unos 120 000 millones de euros a través de deuda privada e inversores nacionales e internacionales.
"España crece" invertirá junto con el sector privado mediante préstamos, avales o instrumentos de capital, priorizando nueve sectores clave para mejorar la productividad de la economía: vivienda, energía, digitalización, IA, reindustrialización, economía circular, infraestructura, agua y saneamiento o seguridad.
Te puede interesar
Ni el Ministerio ni el personal médico han acercado sus posturas y seguirán las movilizaciones
Por segundo día consecutivo, el personal médico de Osakidetza ha secundado la huelga en defensa de un estatuto propio. Las movilizaciones han sido numerosas en las capitales de Hegoalde y, según el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, el seguimiento del turno de tarde ha sido del 8,2%, según los datos provisionales, frente al 20,67% de la mañana. El personal médico ha manifestado su intención de continuar con las protestas hasta que el Ministerio de Sanidad apruebe un estatuto marco creado expresamente para los médicos; no descartan la posibilidad de una huelga indefinida.
ELA registra una huelga el día 20 de enero en centros de iniciativa social y pide al nuevo director de Kristau Eskola un cambio de actitud
La responsable de ELA en Educación, Miren Zubizarreta, ha recordado que el acuerdo de febrero de 2024 llegó tras 14 días de huelga en estos centros de enseñanza y, a día de hoy, algunos de los "contenidos importantes" que se firmaron en ese acuerdo "no se están cumpliendo por parte de la patronal" como consecuencia, a su juicio, "de la mala fe y la irresponsabilidad" que está teniendo en este proceso la patronal.
Día de retenciones en la AP-8 debido a la protesta de agricultores y ganaderos de Hegoalde en Biriatu
La tractorada, convocada por los sindicatos EHNE, ENBA y UAGN, ha denunciado el "desamparo" que sufre el sector tras el acuerdo comercial de Mercosur y la preocupación por la dermatosis nodular contagiosa.
La CAV cierra 2025 con una inflación del 2,9 % tras bajar tres décimas en diciembre y Navarra con el 2,6 % tras bajar cuatro
Según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el índice registrado en Euskadi es el mismo que la media estatal, también del 2,9 % y el de Navarra, por lo tanto, queda por debajo.
El Gobierno Vasco autoriza un parque solar con casi 5500 paneles en Zalduondo
A partir de ahora, según la resolución publicada este jueves en el BOPV, la empresa Perfect Business Location tiene un plazo de tres años para solicitar la definitiva autorización administrativa de construcción del parque solar Katarri.
El personal médico de Osakidetza afronta su segunda jornada de huelga sin descartar la posibilidad de una huelga indefinida
Tras la huelga de ayer, los médicos de Osakidetza están llamados también hoy a la huelga para pedir un estatuto propio. 9.000 profesionales están llamados a secundar el paro. El personal médico ha mostrado su intención de seguir con las protestas hasta que el Ministerio de Sanidad apruebe un estatuto marco creado específicamente para los médicos; no descartan la posibilidad de una huelga indefinida.
Los médicos vuelven a las protestas y la huelga para reivindicar mejores condiciones laborales
El Sindicato Médico no piensa desistir ante el Ministerio de Sanidad en su lucha por un estatuto marco propio. En Navarra, el Departamento de Salud ha informado que el paro ha tenido un seguimiento del 2,83 %. En la CAV, Osakidetza ha cifrado el seguimiento en un 19, 23 % en el turno de mañana y en un 8,26 % en el de tarde.
ELA registrará este jueves la huelga del 20 de enero en los centros de iniciativa social de la CAV
El sindicato ha denunciado que las patronales siguen sin cumplir el acuerdo de fin de huelga que se firmó en 2024.
El Gobierno Vasco prevé movilizar 1000 viviendas protegidas este año gracias a la Ley de Medidas Urgentes
El consejero de Vivienda ha anunciado la puesta en marcha este año de distintos proyectos piloto que permitirán aplicar de manera práctica las medidas de la Ley de Medidas Urgentes. Estos proyectos prevén movilizar en torno a mil viviendas protegidas, entre ellas 525 en Portugalete.