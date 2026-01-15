Espainiako Gobernua
Sanchezek Espainiako funts subirano bat iragarri du, 10.500 milioikoa, 120.000 milioi mobilizatzeko xedea duena

Funts horren bidez, Espainiako presidenteak eraldaketa energetikoa, trantsizio digitala, giza kapitalaren aldeko apustua eta berrindustrializazioa bultzatu nahi ditu Estatuko lurralde guztietan.

MADRID, 15/01/2026.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en la clausura del 'Spain Investors Day', este jueves en Madrid. EFE/ Kiko Huesca

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentea, Spain Investors Day jardunaldietan, Madrilen. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak ostegun honetan iragarri duenez, “Espainia hazten ari da” izeneko funts subirano bat sortuko dute, 10.500 milioi eurokoa. Horren bidez, helburua da beste 120.000 milioi euro inguru mobilizatzea, Next Generation funts europarren bidez lortutako bultzadari eusteko.

Sanchezek iragarpena egin du Spain Investors Day jardunaldiari amaiera emateko hitzaldian. Bertan, Espainiako ekonomiaren egoera eta hainbat arlotan dauden aukerak aztertu ditu, hala nola defentsan, segurtasunean, osasunean eta arlo digitalean.

Gobernuburuak adierazi du Espainiak bizi duen eraldaketa ez zatekeela posible izango koronabirusaren pandemiaren ondorioz Europar Batasunean bultzatutako Next Generation funtsik gabe, eta, haren ustez, funts horiek agerian utzi dute Europa “handia” dela “ausartzen denean, beldurrik ez duenean eta argi hitz egiten duenean”.

Hala ere, funts horiek aurten amaituko dira, eta egoera horren aurrean Espainiako Gobernua bere etxeko lanak egiten hasia dela azaldu du, bultzada eraldatzaileari eutsi nahi diolako.

Testuinguru horretan, iragarri du datorren astelehenean Carlos Cuerpo Ekonomia ministroarekin batera aurkeztuko dutela funts subiranoaren sorrera. Horren helburua da 2026tik aurrera Berreskuratze eta Erresilientzia Planaren bultzada erreformista zabaltzea.

Sanchezen esanetan, eraldaketa energetikoa, trantsizio digitala, giza kapitalaren aldeko apustua eta berrindustrializazioa lurralde guztietara hedatu behar dira.

Funts berria ICOk kudeatuko du, eta Next Generation funtsen 10.500 milioi euroko oinarritik abiatuta, zor pribatuaren eta inbertitzaile nazional zein nazioartekoen bidez 120.000 milioi euro inguru mobilizatzea aurreikusten da.

“Espainia hazten ari da” funtsak sektore pribatuarekin batera inbertituko du, maileguen, abalen edo kapital-tresnen bidez, ekonomiaren produktibitatea hobetzeko funtsezkotzat jotzen diren bederatzi sektoreri lehentasuna emanez: etxebizitza, energia, digitalizazioa, adimen artifiziala, berrindustrializazioa, ekonomia zirkularra, azpiegiturak, ura eta saneamendua, eta segurtasuna.

