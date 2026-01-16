El Gobierno Vasco gestionará desde el 1 de enero de 2027 el subsidio de desempleo y las prestaciones familiares no contributivas, además del seguro escolar, después de que en la mañana de este viernes se haya firmado un acuerdo entre los ejecutivos central y vasco.

¿Qué cambia a partir de entonces?

Ventanilla única

El traspaso permitirá a Euskadi integrar en Lanbide tanto la protección económica por desempleo como las políticas activas de empleo, creando una ventanilla única que simplifica trámites, elimina duplicidades y mejora la atención a las personas desempleadas.

“Tenemos nuestro sistema de políticas de empleo que comparte oficinas con el SEPE; en el mismo lugar una persona tiene que cambiar de ventanilla, ahora se le va a facilitar al ciudadano que todo lo relativo a su vida laboral tenga una ventanilla única”, ha señalado.

Con la incorporación de 468 plazas públicas, las 30 oficinas del SEPE se convertirán en oficinas de Lanbide y se transferirán las oficinas provinciales. Este traspaso beneficiará a unas 51 000 personas y conlleva un volumen anual de recursos cercano a los 822 millones de euros.

En cuanto a las prestaciones familiares no contributivas de la Seguridad Social, su gestión será efectiva igualmente desde el 1 de enero de 2027 y permitirá a Euskadi asumir de forma integral la tramitación, reconocimiento, control y pago de estas ayudas, mejorando la cercanía, la agilidad administrativa y la atención a la ciudadanía, en coordinación con el resto de las políticas sociales vascas.

Euskadi podrá atender de manera más eficiente a las cerca de 20 000 personas beneficiarias, especialmente en prestaciones vinculadas a discapacidad, nacimiento o adopción. En este caso se transfieren cuatro plazas públicas y se gestionarán alrededor de 100 millones de euros anuales mediante la minoración del cupo.