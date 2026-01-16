Ayudas económicas
¿Cómo debo pedir ahora el subsidio de desempleo y las prestaciones familiares? Esto es lo que cambia

Durante todo 2026, la ciudadanía deberá seguir acudiendo al SEPE para solicitar las prestaciones y a Lanbide para buscar empleo, pero el 1 de enero de 2027 se establecerá una 'ventanilla única' en Lanbide.

GRAFCAV9524. VITORIA, 02/07/2025.- El paro registrado en Euskadi ha bajado en 1.268 personas en junio con respecto a mayo, lo que supone un descenso del 1,21 %, hasta situarse en los 103.391 demandantes de trabajo. Según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social difundidos este miércoles, respecto al mismo mes del pasado año el desempleo también ha descendido en el País Vasco, en concreto en 2.976 personas, un 2,80 % menos. Por noveno mes consecutivo, la evolución interanual ofrece un saldo negativo. En la imagen una persona sale de la oficina de Lanbide del barrio de Salbura en la capital vasca. EFE/Adrián Ruiz-Hierro
Imagen de una oficina de Lanbide
Euskaraz irakurri: Nola eskatu behar ditut 2027ko urtarriletik aurrera langabezia-sorospena eta familia-prestazioak?
author image

EITB

Última actualización

El Gobierno Vasco gestionará desde el 1 de enero de 2027 el subsidio de desempleo y las prestaciones familiares no contributivas, además del seguro escolar, después de que en la mañana de este viernes se haya firmado un acuerdo entre los ejecutivos central y vasco.

¿Qué cambia a partir de entonces?

Ventanilla única

El traspaso permitirá a Euskadi integrar en Lanbide tanto la protección económica por desempleo como las políticas activas de empleo, creando una ventanilla única que simplifica trámites, elimina duplicidades y mejora la atención a las personas desempleadas.

“Tenemos nuestro sistema de políticas de empleo que comparte oficinas con el SEPE; en el mismo lugar una persona tiene que cambiar de ventanilla, ahora se le va a facilitar al ciudadano que todo lo relativo a su vida laboral tenga una ventanilla única”, ha señalado.

Con la incorporación de 468 plazas públicas, las 30 oficinas del SEPE se convertirán en oficinas de Lanbide y se transferirán las oficinas provinciales. Este traspaso beneficiará a unas 51 000 personas y conlleva un volumen anual de recursos cercano a los 822 millones de euros.

En cuanto a las prestaciones familiares no contributivas de la Seguridad Social, su gestión será efectiva igualmente desde el 1 de enero de 2027 y permitirá a Euskadi asumir de forma integral la tramitación, reconocimiento, control y pago de estas ayudas, mejorando la cercanía, la agilidad administrativa y la atención a la ciudadanía, en coordinación con el resto de las políticas sociales vascas.

Euskadi podrá atender de manera más eficiente a las cerca de 20 000 personas beneficiarias, especialmente en prestaciones vinculadas a discapacidad, nacimiento o adopción. En este caso se transfieren cuatro plazas públicas y se gestionarán alrededor de 100 millones de euros anuales mediante la minoración del cupo. 

 

 

 

 

 

Paro Lanbide Economía

