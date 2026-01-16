Dirulaguntzak
Nola eskatu behar ditut orain langabezia- eta familia-prestazioak? Hau da aldatuko dena

Aurten, herritarrek SEPEra jotzen jarraitu beharko dute prestazioa eskatzeko, eta Lanbidera enplegua bilatzeko. 2027ko urtarrilaren 1etik aurrera, baina, 'leihatila bakarra' izango da Lanbiden.

GRAFCAV9524. VITORIA, 02/07/2025.- El paro registrado en Euskadi ha bajado en 1.268 personas en junio con respecto a mayo, lo que supone un descenso del 1,21 %, hasta situarse en los 103.391 demandantes de trabajo. Según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social difundidos este miércoles, respecto al mismo mes del pasado año el desempleo también ha descendido en el País Vasco, en concreto en 2.976 personas, un 2,80 % menos. Por noveno mes consecutivo, la evolución interanual ofrece un saldo negativo. En la imagen una persona sale de la oficina de Lanbide del barrio de Salbura en la capital vasca. EFE/Adrián Ruiz-Hierro
Lanbideren bulego baten irudia
EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzak langabezia dirulaguntzak eta ordaindutakoaren araberakoak ez diren familia prestazioak kudeatuko ditu 2027ko urtarrilaren 1etik aurrera, eskola-aseguruaz gain, ostiral goiz honetan Espainiako Gobernuarekin akordioa sinatu ondoren.

Zer aldatzen da ordutik aurrera?

Leihatila bakarra

Euskadik Lanbide bidez kudeatu ahal izango ditu bai langabeziagatiko babes ekonomikoa, bai eta enplegu-politika aktiboak ere, biak ala biak leihatila bakar batean, izapideak sinplifikatzeko, bikoiztasunak desagertzeko eta langabeentzako arreta hobetzeko helburuarekin.

"Enplegu-politiken gure sistema propioa dugu, SEPErekin bulegoak partekatzen dituena. Gaur egun, leku berean egonik ere, laguntza eskatzeko orduan, leihatilaz aldatu beharra dago. Aurrerantzean, baina, leihatila bakarrean egingo dira tramite guztiak.

468 plaza publiko gehituta, SEPEren 30 bulegoak Lanbideren bulego bihurtuko dira, eta lurralde bulegoak transferituko dira. Eskualdaketa horrek 55 000 laguni egingo die mesede.

Gizarte Segurantzaren kotizazio gabeko familia-prestazioei dagokienez, Euskadiren kudeaketa 2027ko urtarrilaren 1etik aurrera egongo da indarrean, eta aukera emango du laguntza horiek modu integralean izapidetzeko, aitortzeko, kontrolatzeko eta ordaintzeko, hurbiltasuna, administrazio-bizkortasuna eta herritarrekiko arreta hobetuz, betiere, EAEko gainerako gizarte-politikekin koordinatuta.

Euskadik laguntza eraginkorragoa eman ahal izango die 20.000 onuradun ingururi, bereziki desgaitasunekin, jaiotzekin edo adopzioarrekin lotutako prestazioen kasuan. Kasu horretan, lau plaza publiko transferituko dira, eta urtean 100 milioi euro inguru kudeatuko ditu Euskadik.

 

 

 

 

 

