Nola eskatu behar ditut orain langabezia- eta familia-prestazioak? Hau da aldatuko dena
Aurten, herritarrek SEPEra jotzen jarraitu beharko dute prestazioa eskatzeko, eta Lanbidera enplegua bilatzeko. 2027ko urtarrilaren 1etik aurrera, baina, 'leihatila bakarra' izango da Lanbiden.
Eusko Jaurlaritzak langabezia dirulaguntzak eta ordaindutakoaren araberakoak ez diren familia prestazioak kudeatuko ditu 2027ko urtarrilaren 1etik aurrera, eskola-aseguruaz gain, ostiral goiz honetan Espainiako Gobernuarekin akordioa sinatu ondoren.
Zer aldatzen da ordutik aurrera?
Leihatila bakarra
Euskadik Lanbide bidez kudeatu ahal izango ditu bai langabeziagatiko babes ekonomikoa, bai eta enplegu-politika aktiboak ere, biak ala biak leihatila bakar batean, izapideak sinplifikatzeko, bikoiztasunak desagertzeko eta langabeentzako arreta hobetzeko helburuarekin.
"Enplegu-politiken gure sistema propioa dugu, SEPErekin bulegoak partekatzen dituena. Gaur egun, leku berean egonik ere, laguntza eskatzeko orduan, leihatilaz aldatu beharra dago. Aurrerantzean, baina, leihatila bakarrean egingo dira tramite guztiak.
468 plaza publiko gehituta, SEPEren 30 bulegoak Lanbideren bulego bihurtuko dira, eta lurralde bulegoak transferituko dira. Eskualdaketa horrek 55 000 laguni egingo die mesede.
Gizarte Segurantzaren kotizazio gabeko familia-prestazioei dagokienez, Euskadiren kudeaketa 2027ko urtarrilaren 1etik aurrera egongo da indarrean, eta aukera emango du laguntza horiek modu integralean izapidetzeko, aitortzeko, kontrolatzeko eta ordaintzeko, hurbiltasuna, administrazio-bizkortasuna eta herritarrekiko arreta hobetuz, betiere, EAEko gainerako gizarte-politikekin koordinatuta.
Euskadik laguntza eraginkorragoa eman ahal izango die 20.000 onuradun ingururi, bereziki desgaitasunekin, jaiotzekin edo adopzioarrekin lotutako prestazioen kasuan. Kasu horretan, lau plaza publiko transferituko dira, eta urtean 100 milioi euro inguru kudeatuko ditu Euskadik.
Zure interesekoa izan daiteke
Euskadiko BPG % 2,3 eta enplegua % 1,4 hazi dira 2025ean
14.000 lanpostu inguru sortu ziren iaz, Eustat euskal estatistika erakundeak ostiral honetan argitaratu duen hiruhileroko kontu ekonomikoen aurrerapenean egindako zenbatespenen arabera.
Metal Group enpresak hartzekodunen konkurtsora joko du eta Abadiño eta Legutioko lantegiak itxiko ditu
Konpainiak bi lantoki (Abadiñon eta Legution) eta 183 langile ditu.
Abian dira Adifek, 86 milioi euroren truke, esleitutako AHTaren elektrifikazio lanak
Urrian esleitu zituen Adifek katenaria eraikitzeko lan horiek, 86,5 milioi euroren truke. Aurrekontu horrekin goi tentsioko kableak jarriko dituzte Abiadura Handiko Trenbidearen gainean goi tentsioko linea ezartzeko.
Hainbat enpresak Astore erosteko interesa agertu dute
Arrasateko enpresa erosteko enkantea datorren urtarrilaren 23an izango da eta litekeena da enkantearen ebazpena urtarrila amaitu aurretik ezagutzea. Ternua talde barruan zeuden Loreak Mendian, Ternua eta Lorpen enpresek udazkenean argitu zuten euren bidea, orain Astoreren etorkizuna argituko da.
Sanchezek Espainiako funts subirano bat iragarri du, 10.500 milioikoa, 120.000 milioi mobilizatzeko xedea duena
Funts horren bidez, Espainiako presidenteak eraldaketa energetikoa, trantsizio digitala, giza kapitalaren aldeko apustua eta berrindustrializazioa bultzatu nahi ditu Estatuko lurralde guztietan.
Ministerioak eta medikuek ez dituzte jarrerak hurbildu, eta mobilizatzen jarraituko dute
Bigarren egunez jarraian, Osakidetzako medikuek greba egin dute estatutu propio baten alde. Mobilizazio ugari egin dituzte Hego Euskal Herriko hiriburuetan eta, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren arabera, arratsaldeko txandaren jarraipena % 8,2koa izan da, behin behineko datuen arabera; goizekoan, aldiz, % 20,67koa. Medikuek protestekin jarraitzeko asmoa agertu dute, Osasun Ministerioak medikuentzat propio sortutako estatutu markoa onartu arte; ez dute baztertzen greba mugagabea egiteko aukera.
ELAk gizarte-ekimeneko ikastetxeetako langileen greba erregistratu du, eta jarrera aldatzeko eskatu dio Kristau Eskolen zuzendari berriari
Miren Zubizarreta ELAren Hezkuntzako arduradunak gogorarazi du 2024ko otsaileko akordioa 14 eguneko greba egin ondoren iritsi zela, eta, gaur egun, akordio horretan sinatu ziren "eduki garrantzitsuetako" batzuk "patronala ez da betetzen ari". Zubizarretaren ustez, patronala prozesu honetan "fede txarrez eta arduragabekeriaz" jokatzen dabil.
Ilarak sortu dira AP-8 autobidean, nekazari eta abeltzainak Biriatuko ordainlekuan egiten ari diren protestaren ondorioz
EHNE, ENBA eta UAGN sindikatuek deituta, Biriatun elkartu dira EB-Mercosur akordioaren aurka eta dermatosi nodularraren auziaren harira protesta egiteko.
EAEk % 2,9ko inflazioarekin itxi du 2025a, abenduan hiru hamarren jaitsita, eta Nafarroak % 2,6rekin, lau jaitsita
Espainiako Estatistikako Institutuak (INE) ostegun honetan argitaratutako datuen arabera, Euskadin erregistratutako indizea Espainiako batezbestekoaren parekoa da, % 2,9koa, eta Nafarroakoa batezbestekoaren azpitik gelditu da.