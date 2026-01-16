Tren de Alta Velocidad
Comienzan las obras de electrificación del TAV adjudicadas por Adif 

Adif adjudicó en octubre estas obras de construcción de la catenaria por 86,5 millones de euros, presupuesto con el que se instalarán cables de alta tensión para establecer la línea de alta tensión sobre el Tren de Alta Velocidad.

bergara aht
Euskaraz irakurri: Abian dira Adifek, 86 milioi euroren truke, esleitutako AHTaren elektrifikazio lanak
author image

EITB

Última actualización

Las obras de electrificación del TAV ya han comenzado en el viaducto de Bergara, de forma que se establecerá la línea de alta tensión en el recorrido entre Vitoria-Gasteiz y Bilbao, por un lado, y hasta Astigarraga, por otro. En este segundo caso con las conexiones y adaptaciones necesarias para conectar con la frontera con Lapurdi.

Adif adjudicó en octubre estas obras de construcción de la catenaria por 86,5 millones de euros, presupuesto con el que se instalarán cables de alta tensión para establecer la línea de alta tensión sobre el Tren de Alta Velocidad. 

El recorrido entre Vitoria-Gasteiz y Bilbao será de 90,8 kilómetros y el que une Bergara-Donostia-Lapurdi de 89,7 kilómetros.

Tramo Vitoria-Bilbao

Este trazado consta de 44 viaductos y 23 túneles, lo que supone un 20% y un 40% del recorrido.

El túnel más largo será el de Albertia, de 4,8 kilómetros de longitud, mientras que el viaducto que se construirá sobre la A-2620 tendrá 1400 metros de largo.

Tren de Alta Velocidad Economía Comunidad Autonóma Vasca

