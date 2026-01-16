Abiadura Handiko Trena
Abian dira Adifek, 86 milioi euroren truke, esleitutako AHTaren elektrifikazio lanak

Urrian esleitu zituen Adifek katenaria eraikitzeko lan horiek, 86,5 milioi euroren truke. Aurrekontu horrekin goi tentsioko kableak jarriko dituzte Abiadura Handiko Trenbidearen gainean goi tentsioko linea ezartzeko.
EITB

Azken eguneratzea

Bergarako zubibidean hasi dituzte dagoeneko AHTaren elektrifikazio lanak. Horrela, goi tentsioko linea ezarriko dute Gasteiz eta Bilbo arteko ibilbidean, alde batetik, eta Astigarragara arte, bestetik. Bigarren kasu horretan, Lapurdiko mugarekin lotzeko behar diren konexioak eta egokitzapenak egingo dituzte.

180,5 kilometro izango ditu guztira AHTaren lineak. Gasteiz eta Bilbo arteko ibilbideak 90,8 kilometrokoa izango da, eta Bergara-Donostia-Lapurdi batzen dituena 89,7 kilometrokoa. 

180,5 kilometro izango ditu guztira AHTaren lineak. Gasteiz eta Bilbo arteko ibilbideak 90,8 kilometrokoa izango da, eta Bergara-Donostia-Lapurdi batzen dituena 89,7 kilometrokoa.

Gasteiz-Bilbo tartea

Ibilbide horrek 44 zubibide eta 23 tunel izango ditu. Alegia, ibilbidearen % 20 eta % 40, hurrenez hurren, zubibide eta tuneletatik igaroko da.

Tunelik luzeena Albertiakoa izango da (4,8 kilometroko luzera). Bestalde, A-2620 errepidearen gainean eraikiko duten biaduktuak 1400 metro luze izango ditu.

Abidadura Handiko Trena Ekonomia Euskal Autonomia Erkidegoa

VITORIA, 15/01/2026.- El Sindicato Médico de Euskadi ha convocado este jueves una concentración en Vitoria con motivo de la huelga de facultativos para protestar contra el estatuto marco que negocia el Ministerio de Sanidad y para exigir una regulación específica para este colectivo. EFE/ L. Rico
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ministerioak eta medikuek ez dituzte jarrerak hurbildu, eta mobilizatzen jarraituko dute 

Bigarren egunez jarraian, Osakidetzako medikuek greba egin dute estatutu propio baten alde. Mobilizazio ugari egin dituzte Hego Euskal Herriko hiriburuetan eta, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren arabera, arratsaldeko txandaren jarraipena % 8,2koa izan da, behin behineko datuen arabera; goizekoan, aldiz, % 20,67koa. Medikuek protestekin jarraitzeko asmoa agertu dute, Osasun Ministerioak medikuentzat propio sortutako estatutu markoa onartu arte; ez dute baztertzen greba mugagabea egiteko aukera. 

ELA registra huelga el día 20 en centros de iniciativa social
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

ELAk gizarte-ekimeneko ikastetxeetako langileen greba erregistratu du, eta jarrera aldatzeko eskatu dio Kristau Eskolen zuzendari berriari

Miren Zubizarreta ELAren Hezkuntzako arduradunak gogorarazi du 2024ko otsaileko akordioa 14 eguneko greba egin ondoren iritsi zela, eta, gaur egun, akordio horretan sinatu ziren "eduki garrantzitsuetako" batzuk "patronala ez da betetzen ari". Zubizarretaren ustez, patronala prozesu honetan "fede txarrez eta arduragabekeriaz" jokatzen dabil.

