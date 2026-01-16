Malos tiempos para los mercados municipales
Los mercados municipales de muchos municipios están medio vacíos; muchos de los puestos han tenido que echar la persiana. En Durango y Llodio, por ejemplo, los clientes echan de menos varios comercios. Y es que, los hábitos de hacer la compra han cambiado y hoy en día es difícil ver llenos de clientes los mercados que no están en las capitales.
Adiós a la Plaza del Mercado de Elgoibar
Sólo la frutería de Amaia Mendikute ha estado abierta hasta el último día antes del cierre. Ella se despide emocionada y agradecida del que ha sido su puesto de trabajo durante años y de sus clientes. Este espacio albergará en breve el nuevo centro de salud del pueblo.
¿Cómo debo pedir ahora el subsidio de desempleo y las prestaciones familiares? Esto es lo que cambia
Durante todo 2026, la ciudadanía deberá seguir acudiendo al SEPE para solicitar las prestaciones y a Lanbide para buscar empleo, pero el 1 de enero de 2027 se establecerá una 'ventanilla única' en Lanbide.
El PIB vasco crece un 2,3 % y el empleo un 1,4 % en 2025
En 2025 se crearon cerca de 14 000 puestos de trabajo, según las estimaciones del avance de cuentas económicas trimestrales realizadas por Eustat.
Metal Group irá a concurso de acreedores y cerrará las plantas de Abadiño y Legutio
La compañía cuenta con dos centros de trabajo, uno en Legutio y otro en Abadiño, con un total de 183 trabajadores.
Comienzan las obras de electrificación del TAV adjudicadas por Adif
Adif adjudicó en octubre estas obras de construcción de la catenaria por 86,5 millones de euros, presupuesto con el que se instalarán cables de alta tensión para establecer la línea de alta tensión sobre el Tren de Alta Velocidad.
Varias empresas muestran su interés por Astore
La puja por la empresa de Arrasate será el 23 de enero y, previsiblemente, antes de finales de enero se dará a conocer quién el ganador de la subasta. A las compras ya confirmadas de Loreak Mendian, Lorpen y Ternua se sumará ahora la de Astore, la última unidad productiva del grupo que falta por vender.
Sánchez anuncia un fondo soberano español dotado con 10 500 millones que busca movilizar 120 000 millones
Con este fondo, el presidente español pretende prolongar la transformación energética, la transición digital, la apuesta por el capital humano y la reindustrializacion en todos los territorios.
Ni el Ministerio ni el personal médico han acercado sus posturas y seguirán las movilizaciones
Por segundo día consecutivo, el personal médico de Osakidetza ha secundado la huelga en defensa de un estatuto propio. Las movilizaciones han sido numerosas en las capitales de Hegoalde y, según el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, el seguimiento del turno de tarde ha sido del 8,2%, según los datos provisionales, frente al 20,67% de la mañana. El personal médico ha manifestado su intención de continuar con las protestas hasta que el Ministerio de Sanidad apruebe un estatuto marco creado expresamente para los médicos; no descartan la posibilidad de una huelga indefinida.
ELA registra una huelga el día 20 de enero en centros de iniciativa social y pide al nuevo director de Kristau Eskola un cambio de actitud
La responsable de ELA en Educación, Miren Zubizarreta, ha recordado que el acuerdo de febrero de 2024 llegó tras 14 días de huelga en estos centros de enseñanza y, a día de hoy, algunos de los "contenidos importantes" que se firmaron en ese acuerdo "no se están cumpliendo por parte de la patronal" como consecuencia, a su juicio, "de la mala fe y la irresponsabilidad" que está teniendo en este proceso la patronal.