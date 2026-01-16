MERCADOS

Malos tiempos para los mercados municipales

Durangoko Udal Merkatua
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Garai latzak bizi dituzte merkatu plazek
EITB

Los mercados municipales de muchos municipios están medio vacíos; muchos de los puestos han tenido que echar la persiana. En Durango y Llodio, por ejemplo, los clientes echan de menos varios comercios. Y es que, los hábitos de hacer la compra han cambiado y hoy en día es difícil ver llenos de clientes los mercados que no están en las capitales.

