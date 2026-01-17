EB-Mercosur
¿Cómo afectará el acuerdo comercial UE-Mercosur a nuestra economía?

Euskaraz irakurri: Nola eragingo dio EB-Mercosur merkataritza akordioak gure ekonomiari?
Los productores de carne denuncian que el acuerdo comercial UE-Mercosur supondrá una competencia desleal. Sin embargo, productores de vino y aceite esperan un aumento de las exportaciones. Así, lo que para algunos es una oportunidad, para el sector agrícola y ganadero supone una amenaza, por lo que no descartan continuar con las protestas.

