ARANCELES
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El año del nuevo orden: la economía vasca, condicionada por los aranceles de Trump

La economía vasca, condicionada por los aranceles de Trump: descenso tanto en las exportaciones como en las importaciones
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Euskal ekonomia, Trumpen muga-zergek baldintzatuta: beherakada esportazioetan eta inportazioetan
author image

EITB

Última actualización

En el Puerto de Bilbao, la actividad comercial con el país norteamericano se ha duplicado, gracias a la importación de gas. Sin embargo, las exportaciones de Euskadi a EE. UU. han descendido cerca de un 11 %, y las importaciones han caído un 4,5 %. Los expertos urgen a reforzar la regulación europea, y reclaman mayor agilidad para adaptar la normativa.

Donald Trump Estados Unidos Comunidad Autonóma Vasca Economía

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X