La economía vasca, condicionada por los aranceles de Trump: descenso tanto en las exportaciones como en las importaciones

El año del nuevo orden: la economía vasca, condicionada por los aranceles de Trump
En el Puerto de Bilbao, la actividad comercial con el país norteamericano se ha duplicado, gracias a la importación de gas. Sin embargo, las exportaciones de Euskadi a EE. UU. han descendido cerca de un 11 %, y las importaciones han caído un 4,5 %. Los expertos urgen a reforzar la regulación europea, y reclaman mayor agilidad para adaptar la normativa.
