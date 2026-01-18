MUGA-ZERGAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Ordena berriaren urtea: euskal ekonomia, Trumpen muga-zergek baldintzatuta

La economía vasca, condicionada por los aranceles de Trump: descenso tanto en las exportaciones como en las importaciones
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Bilboko Portuan, AEBrekiko merkataritza-jarduera bikoiztu egin da, gas inportazioei esker. Hala ere, EAEtik AEBra egindako esportazioak % 11 murriztu dira, eta inportazioak % 4,5. Adituek premiazkotzat jo dute Europako araudia egokitzea.

Donald Trump Ameriketako Estatu Batuak Euskal Autonomia Erkidegoa Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X