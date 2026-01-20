SALARIO
El Gobierno Vasco pagará en enero la subida salarial pendiente a los funcionarios

Además, en la nómina de febrero se ajustará el incremento retributivo del 1,5 % aprobado para este año 2026.
(Foto de ARCHIVO) Lakua 03/5/2017
Sede del Gobierno Vasco en Lakua. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: EAEko langile publikoek urtarrilean jasoko dituzte iazko soldata igoerari dagozkion atzerapenak
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Gobierno Vasco abonará en la nómina en enero a los trabajadores de la Administración General de Euskadi la subida salarial pendiente del 2,5 % correspondiente al ejercicio 2025.

El Consejo de Gobierno Vasco ha aprobado este martes proceder al abono de estos atrasos en el mismo porcentaje de incremento aprobado para la administración del Estado.

Además, según ha explicado la portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, en la nómina de febrero se ajustará el incremento retributivo del 1,5 % aprobado para este año 2026

Titulares de Hoy Funcionarios Gobierno Vasco Economía

