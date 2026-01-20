El Gobierno Vasco abonará en la nómina en enero a los trabajadores de la Administración General de Euskadi la subida salarial pendiente del 2,5 % correspondiente al ejercicio 2025.

El Consejo de Gobierno Vasco ha aprobado este martes proceder al abono de estos atrasos en el mismo porcentaje de incremento aprobado para la administración del Estado.

Además, según ha explicado la portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, en la nómina de febrero se ajustará el incremento retributivo del 1,5 % aprobado para este año 2026.