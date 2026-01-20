SOLDATAK

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

EAEko langile publikoek urtarrilean jasoko dituzte iazko soldata igoerari dagozkion atzerapenak

Halaber, otsaileko nominatik aurrera 2026. urteari dagokion % 1,5eko soldata igoera aplikatuko zaie.

(Foto de ARCHIVO) Lakua 03/5/2017
Eusko Jaurlaritzaren Lakuako egoitza. Artxiboko argazkia: Europa Press
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzak urtarrilean ordainduko die Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko langile publikoei 2025eko soldata igoerari dagozkion atzerapenak (% 2,5eko atzerapenak 2025erako). 

Gaurko gobernu bileran onartu dute atzerapen horiek urtarrilean ordaintzea. 

Gainera, Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzaren bozeramaileak azaldu duenez, otsaileko nominatik aurrera 2026. urteari dagokion % 1,5eko soldata igoera aplikatuko zaie.

Eguneko Titularrak Funtzionarioak Eusko Jaurlaritza Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X