Los trabajadores de la educación concertada exigen el cumplimiento de los acuerdos obtenidos con la patronal

Los trabajadores y las trabajadoras de la educación de iniciativa social se han movilizado este martes en Bilbao para exigir a las patronales Kristau Eskola y AICE-IZEA que cumplan, en su totalidad, el acuerdo de fin de huelga alcanzado en febrero de 2024. El sindicato ELA, que había convocado una huelga en los centros concertados, ha informado que un tercio de aquellos que podían secundar la convocatoria lo ha hecho.

La huelga y las movilizaciones han coincidido con la celebración del juicio en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) por las demandas sindicales que se interpusieron al entender que los acuerdos de 2024 "tienen rango de convenio" y que llevan vigentes casi dos años.

ELA ha asegurado que la huelga "ha tenido una notable incidencia en los centros en que no se aplican los contenidos recogidos en el acuerdo alcanzado”. A pesar de los servicios mínimos "excesivos" decretados por el Gobierno Vasco, "una de cada tres personas que podían secundar la huelga lo ha hecho", ha explicado.

Unas 200 personas han participado en la manifestación a la que ha llamado el sindicato en Bilbao. Tras la cual, Miren Zubizarreta, representante del sindicato, ha denunciado "la desidia y mala fe" de las patronales y el Gobierno Vasco para dar cumplimiento a los acuerdos.

Asegura que “están obligando continuamente a la plantilla a acudir a los juzgados” y que es por esta vía por la que se han conseguido avances, por ejemplo, “el pago de los salarios acordados en el plazo acordado”.

Por su parte, las centrales CCOO, Steilas, LAB y UGT no han secundado la huelga, pero sí han realizado una concentración frente a los juzgados de Bilbao.

Sus representantes han afirmado que no tienen "ninguna duda" de que su demanda se saldará con "un fallo favorable", ya que entienden que en el acuerdo fin de huelga "se recoge perfectamente, y sin ningún lugar a dudas, que en el curso 2025-2026 debía aplicarse la reducción lectiva de una hora”.

Para los cuatros sindicatos, el incumplimiento de la reducción lectiva "es el enésimo exponente de la mala fe negociadora de las patronales, ya que firmaron el acuerdo "a sabiendas de que no lo aplicarían".

Por ello, ante el incumplimiento patronal, consideran que tienen que tomar el camino que han tomado y que es "el de la vía judicial y el de la acción sindical proporcionada".