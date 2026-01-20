ITUNPEKO HEZKUNTZA
Itunpeko hezkuntzako langileek patronalarekin lortutako akordioak betetzea aldarrikatu dute

ELAk adierazi du berak deitutako grebarekin bat egin zezaketen langileen herenak lanuztea egin duela. CCOO, Steilas, LAB eta UGT sindikatuek elkarretaratzeak egin dituzte eskola-orduen murrizketari buruzko epaiketa egin den epaitegiaren aurrean.

Gizarte ekimeneko hezkuntzako langileak mobilizazioan egin dituzte astearte honetan Kristau Eskola eta AICE-IZEA patronalei 2024ko otsailean lortutako greba-amaierako akordioa osorik bete dezatela eskatzeko. ELA sindikatuak greba deialdia egin zuen, eta, jakinarazi dutenez, deialdiarekin bat egin zezaketenen herenak egin duela jakinarazi du.

Sindikatuek patronalak salatu zituzten akordioek hitzarmen maila" dutela eta ia bi urte indarrean daudela uste dutelako. Epaiketa gaur egin da Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusian (EAEAN) eta horren harira egin dituzte grebak eta mobilizazioak.

ELAk ziurtatu duenez, grebak "eragin nabarmena izan du lortutako akordioan jasotako edukiak aplikatzen ez diren zentroetan". Eusko Jaurlaritzak ezarritako "gehiegizko gutxieneko zerbitzuak gorabehera," greba egin zezaketen hiru pertsonatik batek bat egin du deialdiarekin", esan du.

Horrez gainera, 200 bat lagunek parte hartu dute sindikatuak Bilbon deitu duen manifestazioan. Ondoren, Miren Zubizarreta sindikatuko bozeramaileak patronalen eta Eusko Jaurlaritzaren "utzikeria eta fede txarra" salatu ditu.

Ziurtatu duenez, "langileak epaitegietara joatera behartzen ari dira etengabe". Sindikatuaren ustez, bide horretatik lortu dira aurrerapausoak; esate baterako, "adostutako epean adostutako soldatak ordaintzea".

Bestalde, CCOO, Steilas, LAB eta UGT sindikatuek ez dute grebarekin bat egin, baina elkarretaratzea egin dute Bilboko epaitegien aurrean.

Ordezkariek adierazi dute ez dutela "inolako zalantzarik" epaitegietan jarritako saleta "aldeko epai batekin" amaituko dela. Izan ere, uste dute grebaren amaierako akordioan "ezin hobeto jasotzen dela, inolako zalantzarik gabe, 2025-2026 ikasturtean ordubeteko eskola- orduen murrizketa aplikatu behar zela".

Lau sindikatuentzat, murrizketa hori ez betetzea "patronalen fede txarraren enegarren erakusle da". Euren aburuz, akordioa "aplikatuko ez zutela jakinda" sinatu zuten.

Horregatik, patronalaren ez-betetzearen aurrean, "bide judizialaren eta neurriko ekintza sindikalaren" bideari eutsiko diotela azaldu dute..

