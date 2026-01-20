Itunpeko hezkuntzako langileek patronalarekin lortutako akordioak betetzea aldarrikatu dute
ELAk adierazi du berak deitutako grebarekin bat egin zezaketen langileen herenak lanuztea egin duela. CCOO, Steilas, LAB eta UGT sindikatuek elkarretaratzeak egin dituzte eskola-orduen murrizketari buruzko epaiketa egin den epaitegiaren aurrean.
Gizarte ekimeneko hezkuntzako langileak mobilizazioan egin dituzte astearte honetan Kristau Eskola eta AICE-IZEA patronalei 2024ko otsailean lortutako greba-amaierako akordioa osorik bete dezatela eskatzeko. ELA sindikatuak greba deialdia egin zuen, eta, jakinarazi dutenez, deialdiarekin bat egin zezaketenen herenak egin duela jakinarazi du.
Sindikatuek patronalak salatu zituzten akordioek hitzarmen maila" dutela eta ia bi urte indarrean daudela uste dutelako. Epaiketa gaur egin da Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusian (EAEAN) eta horren harira egin dituzte grebak eta mobilizazioak.
ELAk ziurtatu duenez, grebak "eragin nabarmena izan du lortutako akordioan jasotako edukiak aplikatzen ez diren zentroetan". Eusko Jaurlaritzak ezarritako "gehiegizko gutxieneko zerbitzuak gorabehera," greba egin zezaketen hiru pertsonatik batek bat egin du deialdiarekin", esan du.
Horrez gainera, 200 bat lagunek parte hartu dute sindikatuak Bilbon deitu duen manifestazioan. Ondoren, Miren Zubizarreta sindikatuko bozeramaileak patronalen eta Eusko Jaurlaritzaren "utzikeria eta fede txarra" salatu ditu.
Ziurtatu duenez, "langileak epaitegietara joatera behartzen ari dira etengabe". Sindikatuaren ustez, bide horretatik lortu dira aurrerapausoak; esate baterako, "adostutako epean adostutako soldatak ordaintzea".
Bestalde, CCOO, Steilas, LAB eta UGT sindikatuek ez dute grebarekin bat egin, baina elkarretaratzea egin dute Bilboko epaitegien aurrean.
Ordezkariek adierazi dute ez dutela "inolako zalantzarik" epaitegietan jarritako saleta "aldeko epai batekin" amaituko dela. Izan ere, uste dute grebaren amaierako akordioan "ezin hobeto jasotzen dela, inolako zalantzarik gabe, 2025-2026 ikasturtean ordubeteko eskola- orduen murrizketa aplikatu behar zela".
Lau sindikatuentzat, murrizketa hori ez betetzea "patronalen fede txarraren enegarren erakusle da". Euren aburuz, akordioa "aplikatuko ez zutela jakinda" sinatu zuten.
Horregatik, patronalaren ez-betetzearen aurrean, "bide judizialaren eta neurriko ekintza sindikalaren" bideari eutsiko diotela azaldu dute..
ELAk eta LABek espero dute auzitegiak LGS propioa "negoziatzera zigortuko" duela Confebask
Nolanahi ere, sindikatuek adierazi dute mobilizazioak "LGS propioa lortzeko aukera" benetan zehaztuko du, eta martxoaren 17ko greba orokorrean parte hartzeko deia egin dute. Confebaskek, bere aldetik, Euskadiko langile guztientzako LGS propioa "ez dela negoziagarria" defendatu du, "arau-tresna" dela argudiatuta.
EAEko langile publikoek urtarrilean jasoko dituzte iazko soldata igoerari dagozkion atzerapenak
Halaber, otsaileko nominatik aurrera 2026. urteari dagokion % 1,5eko soldata igoera aplikatuko zaie.
Greba eta mobilizazio eguna dute itunpeko ikastetxeek, 2024ko akordioa betetzea eskatzeko
ELA sindikatuak 120.000 irakasle deitu ditu grebara. CCOO, Steilas, LAB eta UGT sindikatuek ez dute greba babestu, baina mobilizazioak deitu dituzte. Halaber, greba egunarekin bat eginez, eskola-orduak murriztearen inguruan jarritako salaketaren epaiketa-saioa egingo da EAEko Auzitegi Nagusian.
Espainiako Gobernuak eta sektoreak arrantzaren gaineko kontrola malgutzea adostu dute
EBren araudi berriaren kontrako protesta-eguna izan du sektoreak gaur, hala, besteak beste, baxurako euskal ontziteria amarratuta egon da, eta Pasaiako (Gipuzkoa), eta Ondarroako eta Bermeoko (Bizkaia) lonjak itxi egin dituzte.
Euskal gehiengo sindikalak martxoaren 17ko greba orokorra erregistratuko du gaur
ELAk, LABek, Steilasek, ESK-k, Etxaldek eta Hiruk lanbidearteko gutxieneko soldata 2026an 1.500 eurokoa izatea proposatu dute. Dena den, EAEko eta Nafarroako parlamentuek onartu behar dute.
ELA, LAB, Steilas, Hiru eta Etxalde sindikatuek martxoaren 17ko greba erregistratu dute, Euskadi eta Nafarroarako LGS propioaren alde
Eusko Jaurlaritzaren egoitzan ofizialki erregistratu ondoren, sindikatuek lanuztearekin bat egiteko eskatu dute, "lan baldintzek okerrera egiten dutenean eta bizitzaren kostua etengabe handitzen denean erantzun kolektiboa emateko".
Euskal ekonomia % 1,9 haziko da 2026an; 2027an % 1,6 haziko da eta langabezia % 6tik jaitsiko da
Mikel Torres sailburuak ziurtatu duenez, industria da, gaur egun, "kezkarik handiena", 2025ean "% 0,3 baino ez baita hazi". Hala ere, 2026rako "baikor" agertu da, "industriaren sektorea pixkanaka suspertzea" espero baitu: "Seinaleak ikusten hasi gara".
Arrantzaleen kofradiek jarduna eten dute, EBren araudi berriaren aurka protestan
Kofradiek ez dituzte kontrol neurri berriak begi onez ikusi, besteak beste, betebehar polemikoak inposatzen dizkietelako, hala nola porturatzeko abisua lau ordu lehenago eman behar izatea eta harrapaketen erregistroa "zero kilotik" egin behar izatea. Eskakizun horiek, sektorearen ustez, ez datoz bat baxurako arrantzaren eguneroko errealitatearekin.
Ordena berriaren urtea: euskal ekonomia, Trumpen muga-zergek baldintzatuta
Bilboko Portuan, AEBrekiko merkataritza-jarduera bikoiztu egin da, gas inportazioei esker. Hala ere, EAEtik AEBra egindako esportazioak % 11 murriztu dira, eta inportazioak % 4,5. Adituek premiazkotzat jo dute Europako araudia egokitzea.