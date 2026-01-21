Mercosur
ENBA: "Es un paso adelante, pero la batalla definitiva será cuando el Parlamento Europeo ratifique o no el acuerdo"

Euskaraz irakurri: Xabier Iraola, ENBA: "Aurrerapauso bat da, baina behin betiko borroka Europako Parlamentuak merkataritza akordioa berresten duenean izango da"
El coordinador del sindicato de baserritarras ENBA, Xabier Iraola, ha considerado que la decisión de la Eurocámara retrasa el pacto de Mercosur, “es un paso adelante, y ha felicitado a todas aquellas personas que se han movilizado por los intereses del sector. Sin embargo, alerta de que la “votación definitiva” del Parlamento Europeo llegará en los próximos meses, en “febrero o en marzo”.

