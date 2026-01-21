El coordinador del sindicato de baserritarras ENBA, Xabier Iraola, ha considerado que la decisión de la Eurocámara retrasa el pacto de Mercosur, “es un paso adelante, y ha felicitado a todas aquellas personas que se han movilizado por los intereses del sector. Sin embargo, alerta de que la “votación definitiva” del Parlamento Europeo llegará en los próximos meses, en “febrero o en marzo”.