ENBA: "Aurrerapausoa da, baina behin betiko borroka Europako Parlamentuak ituna berresteko bozketan izango da"

18:00 - 20:00
EITB

Xabier Iraola ENBA baserritarren sindikatuko koordinatzailearen ustez, Europako Parlamentuaren erabakiak Mercosurreko ituna atzeratuko du, "aurrerapauso bat da”, eta sektorearen interesen alde mobilizatu diren pertsona guztiak zoriondu ditu. Hala ere, ohartarazi du Europako Parlamentuaren "behin betiko bozketa" datozen hilabeteetan iritsiko dela, "otsailean edo martxoan".

Europako Parlamentua Sindikatuak Abeltzaintza Nekazaritza Ekonomia

