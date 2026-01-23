Álava
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

EDA Drinks & Wine Campus inicia la construcción de su sede de Laguardia

EDA Drinks & Wine Campus inicia la construcción de su sedes de Laguardia
18:00 - 20:00
Laguardia, esta mañana. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: EDA Drinks & Wine Campusaren Guardiako egoitza eraikitzen hasi da

Última actualización

El EDA Drinks & Wine Campus del Basque Culinary Center construirá sus dos sedes de Vitoria y Laguardia simultáneamente, en un proyecto con una inversión de 18 millones, para recibir estudiantes a partir del curso 2027-2028. El edificio de Laguardia dispondrá de unos 3000 metros cuadrados útiles.

Laguardia Basque Culinary Center Rioja Alavesa Economía

Te puede interesar

xabier iraola enba
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

ENBA: "Es un paso adelante, pero la batalla definitiva será cuando el Parlamento Europeo ratifique o no el acuerdo"

El coordinador del sindicato de baserritarras ENBA, Xabier Iraola, ha considerado que la decisión de la Eurocámara retrasa el pacto de Mercosur, “es un paso adelante, y ha felicitado a todas aquellas personas que se han movilizado por los intereses del sector. Sin embargo, alerta de que la “votación definitiva” del Parlamento Europeo llegará en los próximos meses, en “febrero o en marzo”.
Cargar más
Publicidad
X