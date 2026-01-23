Araba
EDA Drinks & Wine Campusaren Guardiako egoitza eraikitzen hasi da 

EDA Drinks & Wine Campus inicia la construcción de su sedes de Laguardia
18:00 - 20:00
Laguardia, gaur goizean. Argazkia: Europa Press.

Azken eguneratzea

Basque Culinary Centerren EDA Drinks & Wine Campusak Gasteizen eta Guardian izango dituen bi egoitzak aldi berean eraikiko dituzte, 18 milioiko inbertsioarekin. Helburua 2027-2028 ikasturtetik aurrera ikasleak jasotzen hastea da. Guardiako eraikinak 3.000 metro koadro erabilgarri inguru izango ditu.

Guardia Basque Culinary Center Arabako Errioxa Ekonomia

