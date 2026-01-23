EDA Drinks & Wine Campusaren Guardiako egoitza eraikitzen hasi da
Basque Culinary Centerren EDA Drinks & Wine Campusak Gasteizen eta Guardian izango dituen bi egoitzak aldi berean eraikiko dituzte, 18 milioiko inbertsioarekin. Helburua 2027-2028 ikasturtetik aurrera ikasleak jasotzen hastea da. Guardiako eraikinak 3.000 metro koadro erabilgarri inguru izango ditu.
Zure interesekoa izan daiteke
EAEk % 6,3ko langabezia-tasarekin itxi zuen 2025a
Eustat Euskal Estatistika Erakundeak Biztanleria Jardueraren Arabera Sailkatzeko Inkesta (BJA) argitaratu du ostiral honetan. Bertan adierazten denez, urtearen amaieran langabezia-tasa puntu erdi jaitsi da 2025eko hirugarren hiruhilekoarekin alderatuta, hau da, 5.600 langabe gutxiago daude.
Langile bat larri zauritu da Zamudion, lan istripu batean
Ezbeharra 08:30ean gertatu da, Ugaldeguren industrialdeko enpresa batean. Antza denez, altzairuzko pieza batek azpian harrapatu du, eta larri eraman dute ospitalera.
Hainbat enpresa batu dira Astore erosteko gaur egingo duten enkantera
Ternua taldeko ehungintza enpresa erosteko interesa agertu duten enpresa horiek beren eskaintza egingo dute, notario aurrean, eta litekeena da enkantearen ebazpena urtarrila amaitu aurretik ezagutzea.
Euskadik turismo eskaintza zabala aurkeztu du FITURen
EUSTATen arabera, Euskadik ia 4 milioi bisita izan ditu azken urtean, aurreko urtean baino % 3,5 gehiago. Gaualdiak ere beste horrenbeste igo dira. Jaurlaritzako Turismo saileko arduradunek "positibotzat" jo dituzte datu horiek.
3,9 milioi ostatu-gau egin dira 2025ean EAEko hoteletan, 2024an baino % 3,5 gehiago
2025ean zazpi milioi gaualdi baino gehiago egin ziren EAEko hoteletan, horietatik % 46 Bizkaian, eta % 41, Gipuzkoan. Araban, berriz, urteartean % 2,7ko jaitsiera izan da.
Otsailaren 16tik aurrera, medikuak astebete geldituko dira hilabetero, estatutu propioa eskatzeko
Lanuzte horietarako adostutako formatua hilabetero astebeteko greba egitea da; zehazki, otsailaren 16tik 20ra, martxoaren 16tik 20ra, apirilaren 27tik 30era, maiatzaren 18tik 22ra eta ekainaren 15etik 19ra daude deituta.
ENBA: "Aurrerapausoa da, baina borroka gogorrena Europako Parlamentuak ituna berresteko bozketa izango da"
Xabier Iraola ENBA baserritarren sindikatuko koordinatzailearen ustez, Europako Parlamentuaren erabakiak Mercosurrekiko ituna atzeratuko du, "aurrerapauso bat da”, eta sektorearen interesen alde mobilizatu diren pertsona guztiak zoriondu ditu. Hala ere, ohartarazi du Europako Parlamentuaren bozketa datozen hilabeteetan iritsiko dela, "otsailean edo martxoan".
Itunpeko hezkuntzako langileak, patronalarekin lortutako akordioak betetzea aldarri
ELAk adierazi du berak deitutako grebarekin bat egin zezaketen langileen herenak lanuztea egin duela. CCOO, Steilas, LAB eta UGT sindikatuek elkarretaratzeak egin dituzte eskola-orduen murrizketari buruzko epaiketa egin den epaitegiaren aurrean.
ELAk eta LABek espero dute auzitegiak LGS propioa "negoziatzera zigortuko" duela Confebask
Nolanahi ere, sindikatuek adierazi dute mobilizazioak "LGS propioa lortzeko aukera" benetan zehaztuko du, eta martxoaren 17ko greba orokorrean parte hartzeko deia egin dute. Confebaskek, bere aldetik, Euskadiko langile guztientzako LGS propioa "ez dela negoziagarria" defendatu du, "arau-tresna" dela argudiatuta.