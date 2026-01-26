MOVILIZACIONES
Nuevas tractoradas de agricultores este miércoles y jueves en Vitoria-Gasteiz

El miércoles los tractores se reunirán en las inmediaciones del Buesa Arena para desplazarse después hasta la sede del Gobierno Vasco, mientras que el jueves el recorrido concluirá en la Delegación del Gobierno en Euskadi.
FOTODELDÍA VITORIA, 09/01/2026.- Medio centenar de tractores han recorrido por segundo día consecutivo las calles de Vitoria convocados por la asociación de agricultores alaveses y de Treviño (Ataca) contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur (Latinoamérica), y han anunciado más protestas, que podrían ser este mismo lunes 12. EFE/ Adrián Ruiz-Hierro
Imagen de archivo.
El sector primario vasco protestará de nuevo esta semana contra el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur con dos tractoradas el miércoles y el jueves en Vitoria-Gasteiz convocadas por la Unión Agroganadera de Álava (Uaga) y la asociación de agricultores alaveses y de Treviño (Ataca).

En concreto, el miércoles los tractores se reunirán en las inmediaciones del Buesa Arena para desplazarse después hasta la sede del Gobierno Vasco, mientras que el jueves el recorrido concluirá en la Delegación del Gobierno en Euskadi.

Los agricultores saldrán a la calle no solo para mostrar su rechazo al acuerdo con Mercosur, sino también para protestar por la intención de Solaria de instalar en Álava 19 parques solares "que comprometen otra vez más de 1200 hectáreas de superficie" agrícola, según han denunciado Uaga y Ataca en una nota.

