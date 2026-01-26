Nekazariek traktoreak aterako dituzte berriro kalera asteazkenean eta ostegunean Gasteizen
Buesa Arena pabilioitik abiatuko dira protestak bi egunotan, baina asteazkenekoa Eusko Jaurlaritzaren egoitzaren atarian amaituko da, eta ostegunekoa, berriz, Espainiako Gobernuak EAEn duen ordezkaritzaren aurrean.
Baserritarrek berriro traktoreak kalera aterako dituzte asteazkenean eta ostegunean Gasteizen, Europar Batasunakin Mercosurrekin izenpetu duen akordioa salatzeko. Uaga eta Ataca elkarteek deitu dituzte mobilizioak.
Buesa Arena pabilioitik abiatuko dira protestak, baina ibilbide ezberdina egingo dute bi egunotan: asteazkenean, Eusko Jaurlaritzaren egoitzaren atarian amaituko da traktoreen martxa, eta ostegunean, berriz, Espainiako Gobenuak EAEn duen egoitzaren atarian.
Mercosurrekin sinatutako akordioaren kontra egiteko ez ezik, Solaria enpresak Araban eraikin asmo dituen 19 parke eolikoen aurka egiteko ere baliatu nahi dute mobilizazioa. Uagak eta Ataca elkarteek zabaldutako oharraren arabera, parke horiek egiteko 1.200 hektarea nekazal lur erabiltzea da asmoa.
Zure interesekoa izan daiteke
Jasangarritasuna eta eskualdearen garapena uztartzeko premia azaleratu du entzute prozesuak Urdaibain
Guggenheimen proiektuaren harira abian jarritako entzute prozesuaren azken txostena aurkeztu du gaur Bizkaiko Aldundiak. Ondorioen artean, adostasun bat nabarmendu dute: parte-hartzaile gehienak bat etorri dira biosfera babesteko eta eskualdeko eredu sozioekonomikoa birpentsatzeko beharra nabarmentzean.
Petronorrek elektrolizagailua eraikitzeko lanak hasi ditu
Dagoeneko hasi dituzte 100 megawatteko (MW) eskala handiko bigarren elektrolizagailua eraikitzeko lanak Petronorreko findegian, Muskizen (Bizkaia). Aurreikuspenen arabera, 2029an jarriko dute martxan, eta hasierako inbertsioa 300 bat milioi eurokoa izango da.
Estatutu Marko berrirako akordioa lortu dute Osasun Sailak eta sindikatuek, baina Euskadiko Medikuen Sindikatuak ez du bat egingo
Hitzartutako akordioak 24 orduko guardiekin amaituko du, 17 ordura murriztuz, bi urtean behin oposizioak eta borondatezko mugikortasun-prozedura irekiak ezarriko ditu, eta asteko ordutegia 45 ordura mugatuko du, beste aurrerapen batzuen artean. Euskadiko Medikuen Sindikatuko iturriek adierazi dutenez, ez dira "ordezkatuak" sentitzen, eta, beraz, litekeena da otsailaren 16tik hilean astebeteko greba-deialdiari eustea.
Eusko Jaurlaritzak 11.000 lan-baimen baino gehiago kudeatu ditu sei hilabetean
Uztailetik emandako baimen gehienak Euskadin egoera "irregularrean" bizi eta enplegua lortu duten atzerritarrei dagozkie. Jaurlaritzak aurreikusi du kopurua bikoiztu egingo dela 2026an.
Hainbat enpresa batu dira Astore erosteko egin duten enkantera
Ternua taldeko ehungintza enpresa erosteko interesa agertu duten enpresa horiek beren eskaintza egin dute notario aurrean. Ebazpena urtarrila amaitu aurretik ezagutuko dela espero da.
EDA Drinks & Wine Campusaren Guardiako egoitza eraikitzen hasi da
Basque Culinary Centerren EDA Drinks & Wine Campusak Gasteizen eta Guardian izango dituen bi egoitzak aldi berean eraikiko dituzte, 18 milioiko inbertsioarekin. Helburua 2027-2028 ikasturtetik aurrera ikasleak jasotzen hastea da. Guardiako eraikinak 3.000 metro koadro erabilgarri inguru izango ditu.
EAEk % 6,3ko langabezia-tasarekin itxi zuen 2025a
Eustat Euskal Estatistika Erakundeak Biztanleria Jardueraren Arabera Sailkatzeko Inkesta (BJA) argitaratu du ostiral honetan. Bertan adierazten denez, urtearen amaieran langabezia-tasa puntu erdi jaitsi da 2025eko hirugarren hiruhilekoarekin alderatuta, hau da, 5.600 langabe gutxiago daude.
Langile bat larri zauritu da Zamudion, lan istripu batean
Ezbeharra 08:30ean gertatu da, Ugaldeguren industrialdeko enpresa batean. Antza denez, altzairuzko pieza batek azpian harrapatu du, eta larri eraman dute ospitalera.
Euskadik turismo eskaintza zabala aurkeztu du FITURen
EUSTATen arabera, Euskadik ia 4 milioi bisita izan ditu azken urtean, aurreko urtean baino % 3,5 gehiago. Gaualdiak ere beste horrenbeste igo dira. Jaurlaritzako Turismo saileko arduradunek "positibotzat" jo dituzte datu horiek.