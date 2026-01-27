Lakuntza:"Descentralizemos el salario mínimo"
Varios sindicatos han ofrecido una rueda de prensa para respaldar la huelga general del 17 de marzo, y dar a conocer las iniciativas que tienen previstas para la próxima semana. Han asistido representantes de ELA,como Mitxel Lakuntza, Garbiñe Aranburu de LAB, Steilas y Etxalde.
Te puede interesar
Sindicatos nacionalistas de Euskadi, Cataluña y Galicia se unen para reclamar un SMI propio
Las organizaciones sindicales han acordado impulsar una reforma del Estatuto de los Trabajadores que permita fijar salarios mínimos propios, siempre por encima del estatal, adaptados a la realidad económica de cada territorio.
Euskadi cierra 2025 con 28.700 ocupados más y la tasa de paro baja al 7,50 %
Según la Encuesta de Población Activa, el número de ocupados subió en el cuarto trimestre en 8.300 personas respecto a los tres meses anteriores (0,83 %) y el paro se incrementó en 6.600 personas (8,84 %). Navarra ha cerrado 2025 con 28.100 desempleados lo que representa un incremento del 24,78 %, 5.600 parados más.
Nuevas tractoradas de agricultores este miércoles y jueves en Vitoria-Gasteiz
El miércoles los tractores se reunirán en las inmediaciones del Buesa Arena para desplazarse después hasta la sede del Gobierno Vasco, mientras que el jueves el recorrido concluirá en la Delegación del Gobierno en Euskadi.
El proceso de escucha plantea la necesidad de conjugar el desarrollo de la comarca con la sostenibilidad en Urdaibai
La Diputación Foral de Bizkaia ha presentado “los hallazgos” del proceso de escucha iniciado ante la posible ampliación del Guggenheim. Entre las conclusiones, destaca la necesidad de proteger la biosfera y repensar el modelo socioeconómico de la comarca.
Petronor inicia la construcción del electrolizador de 100 MW que funcionará en 2029
Petronor ha empezado a construir en la refinería de Muskiz (Bizkaia) un electrolizador de 100 megavatios (MW) que evitará que se liberen hasta 167 000 toneladas de CO2 al año, con una inversión de 292 millones de euros y que entrará en funcionamiento el primer semestre de 2029.
Sanidad y sindicatos llegan a un acuerdo para aprobar un nuevo Estatuto Marco, pero el Sindicato Médico de Euskadi rechaza sumarse
El texto pactado termina con las guardias de 24 horas, reduciéndolas a 17, instaura oposiciones cada dos años y procedimientos de movilidad voluntaria abiertos y anuale y limita el horario semanal a 45 horas, entre otros avances. Fuentes del Sindicato Médico de Euskadi han asegurado que no se sienten "representados" por el acuerdo por lo que, previsiblemente, se mantiene la convocatoria de huelga de una semana al mes desde el 16 de febrero.
El Gobierno Vasco gestiona más de 11.000 permisos de trabajo en seis meses tras asumir la competencia
La mayoría de las autorizaciones concedidas desde julio corresponden a personas extranjeras que ya residían en Euskadi en situación irregular y han accedido a un empleo. El Ejecutivo prevé que el volumen se duplique a lo largo de 2026.
Varias empresas pujan para comprar Astore
La subasta de esta emblemática marca del deporte vasco se ha celebrado este viernes ante notario. Según fuentes cercanas a la Administración Concursal, el resultado de la subasta se dará a conocer antes de finales de enero.
EDA Drinks & Wine Campus inicia la construcción de su sede de Laguardia
El EDA Drinks & Wine Campus del Basque Culinary Center construirá sus dos sedes de Vitoria y Laguardia simultáneamente, en un proyecto con una inversión de 18 millones, para recibir estudiantes a partir del curso 2027-2028. El edificio de Laguardia dispondrá de unos 3000 metros cuadrados útiles.