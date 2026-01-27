Lakuntza:"Descentralizemos el salario mínimo"

El texto pactado termina con las guardias de 24 horas, reduciéndolas a 17, instaura oposiciones cada dos años y procedimientos de movilidad voluntaria abiertos y anuale y limita el horario semanal a 45 horas, entre otros avances. Fuentes del Sindicato Médico de Euskadi han asegurado que no se sienten "representados" por el acuerdo por lo que, previsiblemente, se mantiene la convocatoria de huelga de una semana al mes desde el 16 de febrero.