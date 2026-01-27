COMPARECENCIA
Lakuntza:"Descentralizemos el salario mínimo"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Lakuntza: "Gutxieneko soldata deszentralizatu dezagun"
Varios sindicatos han ofrecido una rueda de prensa para respaldar la huelga general del 17 de marzo, y dar a conocer las iniciativas que tienen previstas para la próxima semana. Han asistido representantes de ELA,como Mitxel Lakuntza, Garbiñe Aranburu de LAB, Steilas y Etxalde.

