AGERRALDIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Lakuntza: "Gutxieneko soldata deszentralizatu dezagun"

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Martxoaren 17ko greba orokorrera begira, hainbat sindikatuk prentsaurrekoa eman dute hura babestu eta datozen asteko ekimenak ezagutzera emateko. ELAko Mitxel Lakuntza, LABeko Garbiñe Aranburu, Steilas eta Etxaldeko ordezkariak izan dira bertan.

Soldatak Ela Sindikatua Lan gatazkak lab sindikatua Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

GRAFCAV7646. BILBAO, 12/12/2025.- Un momento de la concentración ante el ambulatorio de Basurto , en Bilbao convocada por el Sindicato Médico de Euskadi en el cuarto día de huelga del colectivo. EFE/Luis Tejido
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Estatutu Marko berrirako akordioa lortu dute Osasun Sailak eta sindikatuek, baina Euskadiko Medikuen Sindikatuak ez du bat egingo

Hitzartutako akordioak 24 orduko guardiekin amaituko du, 17 ordura murriztuz, bi urtean behin oposizioak eta borondatezko mugikortasun-prozedura irekiak ezarriko ditu, eta asteko ordutegia 45 ordura mugatuko du, beste aurrerapen batzuen artean. Euskadiko Medikuen Sindikatuko iturriek adierazi dutenez, ez dira "ordezkatuak" sentitzen, eta, beraz, litekeena da otsailaren 16tik hilean astebeteko greba-deialdiari eustea.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X