El Gobierno Vasco ve "netamente positivo" para la industria de Euskadi el acuerdo UE-India

Que Europa teja alianzas en pos de un intercambio comercial "es un modelo que, como vascos, como nación exportadora, nos viene muy bien", ha defendido el consejero vasco de Industria Mikel Jauregi.
NEW DELHI (India), 27/01/2026.- President of the European Commission Ursula von der Leyen (L), President of the European Council Antonio Luis Santos da Costa (C) and Indian Prime Minister Narendra Modi (R) watch as Vice-President of the European Commission Kaja Kallas (front, L) and Indian Foreign Minister S. Jaishankar (front, R) exchange documents on free trade agreement between India and EU at Hyderabad House in New Delhi, India, 27 January 2026. The Indian prime minister hosted the European Commission president and European Council president for summit talks. (Nueva Delhi) EFE/EPA/RAJAT GUPTA
La India y la Unión Europea han cerrado un "histórico" acuerdo comercial tras 18 años de negociaciones. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Eusko Jaurlaritzak "erabat positibotzat" jo du EB-India akordioa Euskadiko industriarentzat
EITB

Última actualización

El consejero vasco de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, ha defendido que el acuerdo comercial alcanzado entre la Unión Europea y la India va a ser "netamente positivo" para la industria de Euskadi.

Jauregi ha tomado parte en en el Foro Gran Vía, en Bilbao, donde ha analizado la situación y los retos de la industria vasca y sus necesidades en materia energética.

Cuestionado por el acuerdo comercial alcanzado este martes, ha subrayado que se trata -tras el materializado con Mercosur- de un nuevo paso europeo por el multilateralismo de cara a tejer alianzas en pos de un intercambio comercial.

"Es un modelo que como vascos, como nación exportadora, nos viene muy bien", ha defendido.

Según ha argumentado, del análisis preliminar que ya han realizado el pacto con India es "netamente positivo para la industria" y va a suponer "un espacio de oportunidad".

Comercio India Unión Europea Gobierno Vasco Economía

