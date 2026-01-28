El Gobierno Vasco ve "netamente positivo" para la industria de Euskadi el acuerdo UE-India

El consejero vasco de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, ha defendido que el acuerdo comercial alcanzado entre la Unión Europea y la India va a ser "netamente positivo" para la industria de Euskadi.



Jauregi ha tomado parte en en el Foro Gran Vía, en Bilbao, donde ha analizado la situación y los retos de la industria vasca y sus necesidades en materia energética.



Cuestionado por el acuerdo comercial alcanzado este martes, ha subrayado que se trata -tras el materializado con Mercosur- de un nuevo paso europeo por el multilateralismo de cara a tejer alianzas en pos de un intercambio comercial.



"Es un modelo que como vascos, como nación exportadora, nos viene muy bien", ha defendido.

Según ha argumentado, del análisis preliminar que ya han realizado el pacto con India es "netamente positivo para la industria" y va a suponer "un espacio de oportunidad".