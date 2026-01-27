La India y la Unión Europea cierran un "histórico" acuerdo comercial tras 18 años de negociaciones
Nerendra Modi y Ursula Von der Leyen han calificado el acuerdo de "la madre de todos los acuerdos", que contribuirá a fortalecer el comercio global y las cadenas de suministro. El acuerdo engloba a una población de 2000 millones de personas, representa cerca del 25 % del PIB mundial y aproximadamente un tercio del comercio global.
La India y la Unión Europea han cerrado este martes un acuerdo comercial, descrito por ambas potencias como histórico, que unirá a la segunda y la cuarta economía del mundo en un mercado sin precedentes de 2000 millones de consumidores, tras 18 años de negociaciones.
El primer ministro de India, Narendra Modi, ha anunciado este martes que la India y la Unión Europea han alcanzado un acuerdo histórico tras concluir las negociaciones en el marco de la cumbre India-UE celebrada en la capital india.
"Ayer mismo se alcanzó un acuerdo histórico entre la India y la Unión Europea. En todo el mundo se le está describiendo como la 'madre de todos los acuerdos'", ha afirmado Modi durante una intervención pública en vídeo. En su mensaje, Modi ha subrayado que el acuerdo representa cerca del 25 % del PIB mundial y aproximadamente un tercio del comercio global, y afirmó que constituye un ejemplo de cooperación entre dos grandes economías que refuerza, más allá del ámbito comercial, el compromiso compartido con la democracia.
El primer ministro ha señalado además que el acuerdo con la Unión Europea complementará los pactos comerciales de la India con el Reino Unido y otros socios, y contribuirá a fortalecer el comercio global y las cadenas de suministro.
Modi ha destacado que la India trabaja para elevar la inversión en el sector del petróleo y el gas hasta los 100 000 millones de dólares para finales de esta década y ampliar el área de exploración hasta mil millones de kilómetros cuadrados.
"Amigos, hoy la India está trabajando activamente en alianzas globales en todos los sectores (...) La India está emergiendo como un centro global de hidrocarburos", ha añadido el primer ministro indio, en un escenario de tensiones en los mercados energéticos tras la guerra en Ucrania y el papel de Rusia en el suministro de petróleo.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ya había definido el acuerdo como la "madre de todos los acuerdos", llegó a la India el fin de semana junto a la cúpula comunitaria y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y aseguró que la India y la Unión Europea están demostrando a un "mundo fragmentado" que es posible avanzar por una vía de cooperación diferente.
"Europa y la India hacen historia hoy. Hemos cerrado el acuerdo más importante de todos. Hemos creado una zona de libre comercio para dos mil millones de personas, de la que ambas partes se beneficiarán", escribió Von der Leyen en su cuenta de X.
Contexto comercial mundial
El acuerdo se produce días después de que la UE firmara un pacto crucial con el bloque sudamericano Mercosur, tras los acuerdos alcanzados el año pasado con Indonesia, México y Suiza.
Durante el mismo período, Nueva Delhi finalizó pactos con el Reino Unido, Nueva Zelanda y Omán.
La avalancha de acuerdos subraya los esfuerzos globales para protegerse del comercio con Estados Unidos, ya que la apuesta del presidente Donald Trump por apoderarse de Groenlandia y las amenazas arancelarias a las naciones europeas ponen a prueba las alianzas de larga data entre los países occidentales.
Un acuerdo comercial entre India y Estados Unidos fracasó el año pasado tras una ruptura de las comunicaciones entre sus dos gobiernos.
Las conversaciones entre India y la UE se reanudaron en 2022 tras nueve años de estancamiento y cobraron impulso después de que Trump impusiera aranceles a varios socios comerciales, incluyendo un arancel del 50 % a los productos procedentes de India.
Para India, los recortes arancelarios con la UE generarán mayores exportaciones en sectores con uso intensivo de mano de obra, lo que ayudará a compensar parcialmente el impacto de los aranceles estadounidenses, afirmó Ajay Srivastava, exfuncionario comercial indio.
Bajadas arancelarias
El acuerdo tendrá un reflejo inmediato en el precio de los productos de la UE en la India gracias a la reducción de sus elevados aranceles.
India reducirá drásticamente los impuestos límite a los productos que lleguen de Europa. Por ejemplo, bajará el arancel del 150 % a los vinos hasta el 20 % y el 30 %, mientras que los vehículos bajarán del 110% al 10%. Actualmente las empresas europeas de automoción venden 250 000 vehículos en la India.
El acuerdo también traerá ventajas a la industria vasca, ya que se quitará todo arancel a los productos de máquina-herramienta, que hasta ahora pagaban el 44 %. Cuando entre en vigor el acuerdo, que se espera que sea en un año, los exportadores de máquina-herramienta no tendrán que pagar aranceles en la India.
No obstante, habrá excepciones, como en el caso del arroz y el azúcar.
Gracias al acuerdo, la Unión Europea espera duplicar sus ventas a la India.
Te puede interesar
El oro supera por primera vez los 5100 dólares y el precio de la onza duplica su valor en año y medio
El precio del oro ha alcanzado su máximo histórico debido a un orden mundial menos estable, las persistentes tensiones geopolíticas y comerciales o la depreciación del dólar.
Israel localiza e identifica los restos del último rehén que quedaba en Gaza
La devolución de los restos del policía israelí Ran Gvili es clave para que Israel reabra el paso de Rafah, cerrado desde 2024, y se inicie la segunda fase del acuerdo de paz de EE. UU., que contempla el desarme de Hamas, la marcha progresiva del Ejército israelí y el despliegue de una fuerza internacional.
¿Qué es el ICE y qué está pasando en Minnesota?
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la ciudad de Minneapolis llevan semanas acaparando titulares. Resumimos las claves de lo que está pasando en EE.UU.
Las protestas y la indignación se extienden en EE.UU. tras la muerte a tiros de un manifestante por agentes migratorios en Mineápolis
La muerte de un segundo ciudadano estadounidense en menos de un mes durante redadas migratorias en Mineápolis ha desatado protestas y una extendida condena. Agentes de inmigración abatieron a tiros a Pretti, enfermero de 37 años, durante una operación para capturar a un inmigrante.
Casi la mitad de EE.UU. en estado de emergencia por un temporal de nieve y hielo
Más de una veintena de estados del centro, sur y este de Estados Unidos han activado protocolos de emergencia este sábado debido al enorme frente que está dejando heladas e importantes precipitaciones de aguanieve y nieve y que, unidas a las bajas temperaturas que se prevén en los próximos días, hacen temer por las infraestructuras básicas.
Las protestas por el asesinato a tiros de una persona a manos del ICE en Minneapolis se extienden en los EE. UU.
El gobernador ha anunciado una investigación sobre lo ocurrido: "No se puede confiar en el gobierno federal para llevar esta investigación. El estado la llevará. Punto". Trump le ha acusado de “incitar a la insurrección”.
Negociadores rusos y ucranianos en Abu Dabi parecían "amigos" y volverán a reunirse la semana que viene, según EE. UU.
Si todo va según lo previsto, ambas partes se volverían a reunir el próximo domingo. Los estadounidenses creen que el fin del conflicto está cerca.
Trump dice que EE. UU. tendrá soberanía sobre el suelo de sus bases militares en Groenlandia
"Tendremos todo lo que queramos. Estamos manteniendo conversaciones interesantes", ha explicado Trump al "The New York Post" sin ofrecer más detalles al respecto.
Máxima tensión y protestas en Minneapolis después de que agentes del ICE mataran a tiros a un hombre
Decenas de personas han tomado las calles tras confirmarse el crimen. Este nuevo tiroteo mortal se produce dos semanas después de que otro agente federal matara a la ciudadana estadounidense Renee Nicole Good.