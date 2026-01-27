La India y la Unión Europea cierran un "histórico" acuerdo comercial tras 18 años de negociaciones

La India y la Unión Europea han cerrado este martes un acuerdo comercial, descrito por ambas potencias como histórico, que unirá a la segunda y la cuarta economía del mundo en un mercado sin precedentes de 2000 millones de consumidores, tras 18 años de negociaciones.

El primer ministro de India, Narendra Modi, ha anunciado este martes que la India y la Unión Europea han alcanzado un acuerdo histórico tras concluir las negociaciones en el marco de la cumbre India-UE celebrada en la capital india.



"Ayer mismo se alcanzó un acuerdo histórico entre la India y la Unión Europea. En todo el mundo se le está describiendo como la 'madre de todos los acuerdos'", ha afirmado Modi durante una intervención pública en vídeo. En su mensaje, Modi ha subrayado que el acuerdo representa cerca del 25 % del PIB mundial y aproximadamente un tercio del comercio global, y afirmó que constituye un ejemplo de cooperación entre dos grandes economías que refuerza, más allá del ámbito comercial, el compromiso compartido con la democracia.



El primer ministro ha señalado además que el acuerdo con la Unión Europea complementará los pactos comerciales de la India con el Reino Unido y otros socios, y contribuirá a fortalecer el comercio global y las cadenas de suministro.



Modi ha destacado que la India trabaja para elevar la inversión en el sector del petróleo y el gas hasta los 100 000 millones de dólares para finales de esta década y ampliar el área de exploración hasta mil millones de kilómetros cuadrados.



"Amigos, hoy la India está trabajando activamente en alianzas globales en todos los sectores (...) La India está emergiendo como un centro global de hidrocarburos", ha añadido el primer ministro indio, en un escenario de tensiones en los mercados energéticos tras la guerra en Ucrania y el papel de Rusia en el suministro de petróleo.



La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ya había definido el acuerdo como la "madre de todos los acuerdos", llegó a la India el fin de semana junto a la cúpula comunitaria y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y aseguró que la India y la Unión Europea están demostrando a un "mundo fragmentado" que es posible avanzar por una vía de cooperación diferente.

"Europa y la India hacen historia hoy. Hemos cerrado el acuerdo más importante de todos. Hemos creado una zona de libre comercio para dos mil millones de personas, de la que ambas partes se beneficiarán", escribió Von der Leyen en su cuenta de X.

Contexto comercial mundial

El acuerdo se produce días después de que la UE firmara un pacto crucial con el bloque sudamericano Mercosur, tras los acuerdos alcanzados el año pasado con Indonesia, México y Suiza.

Durante el mismo período, Nueva Delhi finalizó pactos con el Reino Unido, Nueva Zelanda y Omán.

La avalancha de acuerdos subraya los esfuerzos globales para protegerse del comercio con Estados Unidos, ya que la apuesta del presidente Donald Trump por apoderarse de Groenlandia y las amenazas arancelarias a las naciones europeas ponen a prueba las alianzas de larga data entre los países occidentales.

Un acuerdo comercial entre India y Estados Unidos fracasó el año pasado tras una ruptura de las comunicaciones entre sus dos gobiernos.

Las conversaciones entre India y la UE se reanudaron en 2022 tras nueve años de estancamiento y cobraron impulso después de que Trump impusiera aranceles a varios socios comerciales, incluyendo un arancel del 50 % a los productos procedentes de India.

Para India, los recortes arancelarios con la UE generarán mayores exportaciones en sectores con uso intensivo de mano de obra, lo que ayudará a compensar parcialmente el impacto de los aranceles estadounidenses, afirmó Ajay Srivastava, exfuncionario comercial indio.

Bajadas arancelarias

El acuerdo tendrá un reflejo inmediato en el precio de los productos de la UE en la India gracias a la reducción de sus elevados aranceles.

India reducirá drásticamente los impuestos límite a los productos que lleguen de Europa. Por ejemplo, bajará el arancel del 150 % a los vinos hasta el 20 % y el 30 %, mientras que los vehículos bajarán del 110% al 10%. Actualmente las empresas europeas de automoción venden 250 000 vehículos en la India.

El acuerdo también traerá ventajas a la industria vasca, ya que se quitará todo arancel a los productos de máquina-herramienta, que hasta ahora pagaban el 44 %. Cuando entre en vigor el acuerdo, que se espera que sea en un año, los exportadores de máquina-herramienta no tendrán que pagar aranceles en la India.

No obstante, habrá excepciones, como en el caso del arroz y el azúcar.

Gracias al acuerdo, la Unión Europea espera duplicar sus ventas a la India.