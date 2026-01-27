Merkataritza akordioa
Indiak eta Europar Batasunak merkataritza akordio "historikoa" itxi dute 18 urteko negoziazioen ostean

Akordio-eremuak 2.000 milioi pertsona biltzen ditu, munduko BPGren % 25 inguru eta merkataritza globalaren heren bat, gutxi gorabehera. Nerendra Modik eta Ursula Von der Leyenek adierazi dutenez, akordio hori "akordio guztien ama" da, eta merkataritza globala eta hornidura-kateak indartzen lagunduko du.

NEW DELHI (India), 27/01/2026.- President of the European Commission Ursula von der Leyen (R) and President of the European Council Antonio Luis Santos da Costa (L), pose for photographs with Indian Prime Minister Narendra Modi (C) prior to a meeting at Hyderabad House in New Delhi, India, 27 January 2026. Ursula von der Leyen is on four-day visit to India. (Nueva Delhi) EFE/EPA/RAJAT GUPTA
Antonio Costa, Nerendra Modi eta Ursula Von der Leyen, akordioa ospatzen. EFE.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Indiak eta Europar Batasunak historikotzat jo duten merkataritza akordio bat itxi dute astearte honetan 18 urteko negozioazioen ostean eta munduko bigarren eta laugarren ekonomia batuko ditu, aurrekaririk gabeko 2.000 milioi kontsumitzaileko merkatua osatuz. 

Narendra Modi Indiako lehen ministroak astearte honetan iragarri duenez, Indiak eta Europar Batasunak akordio historikoa lortu dute, India-EB goi-bileraren negoziazioak amaitu ostean.

"Atzo bertan akordio historikoa bat lortu zen Indiaren eta Europar Batasunaren artean. 'Akordio guztien ama' gisa ari da mundua akordio honetaz hizketan", adierazi du Modik bideoan egindako agerraldi publiko batean. Bere mezuan, Modik azpimarratu du akordioak munduko BPGaren % 25 inguru ordezkatzen duela, eta merkataritza globalaren heren bat; baieztatu duenez, merkataritza eremua gainditzen duen bi ekonomia handiren arteko lankidetzaren adibide da, demokraziarekiko konpromiso partekatua indartzen duena.

Lehen ministraren hitzetan, Europar Batasunarekin egindako akordioak Indiak Erresuma Batuarekin eta beste bazkide batzuekin dituen merkataritza itunak osatuko ditu, eta merkataritza globala eta hornidura kateak indartzen lagunduko du, 

Modik nabarmendu du India lanean ari dela petrolioaren eta gasaren sektorean inbertsioa 100 000 milioi dolarreraino igotzeko hamarkada honen amaierarako, eta esplorazio eremua 1.000 milioi kilometro koadroraino handitzeko. 

"Lagunok, gaur egun India aktiboki ari da sektore guztietan aliantza globalak lantzen (...) India hidrokarburoen zentro global gisa azaleratzen ari da ", gaineratu du Indiako lehen ministroak, Ukrainako gerraren eta Errusiak petrolio horniduran duen paperaren ondoren energia merkatuetan tentsioak dauden egoera batean.

Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidentea asteburuan iritsi zen Indiara, Batasuneko goi-kargudunekin eta Antonio Costa Europako Kontseiluko presidentearekin batera, eta ziurtatu zuen India eta Europar Batasuna "zatituta dagoen munduari" erakusten ari zaizkiola posible dela lankidetza bide desberdin batetik aurrera egitea.

"Europak eta Indiak historia egin dute gaur egun. Denon arteko akordio garrantzitsuena itxi dugu. Bi mila milioi lagunentzako merkataritza libreko gune bat sortu dugu, eta bi aldeentzat ona izango dena", idatzi zuen Von der Leyenek X kontuan.

Munduko merkataritza-testuingurua

Europar Batasunak Mercosur bloke hegoamerikarrarekin itun erabakigarri bat sinatu eta egun batzuetara iritsi da akordio hau, eta iaz Indonesiarekin, Mexikorekin eta Suitzarekin lortutako akordioen ondoren.

Aldi berean, New Delhik itunak itxi ditu azkenaldian Erresuma Batuarekin, Zeelanda Berriarekin eta Omanekin.

Akordio oldeak Estatu Batuekiko merkataritzatik babesteko ahalegin globalak azpimarratzen ditu, izan ere, Donald Trump presidenteak Groenlandia bereganatzeko egindako apustuak eta Europako nazioei egindako muga-zergen mehatxuek mendebaldeko herrialdeen arteko aliantza iraunkorren sendotasuna neurtzen dute.

Indiaren eta AEBren arteko merkataritza akordio batek, esaterako, porrot egin zuen iaz, bi gobernuen arteko komunikazioen haustura baten ondoren.

Europar Batasunari dagokionez, bederatzi urteko etenaren ostean hasi ziren IndiarekiIndiaren eta EBren arteko elkarrizketak 2022an hasi ziren berriro, bederatzi urteko geldialdiaren ondoren, eta bultzada hartu zuten, Trumpek hainbat bazkide komertziali muga-zergak ezarri ondoren, Indiatik datozen produktuei % 50eko arantzela ezarrita.

Indiarentzat, EBrekiko muga-zergen murrizketek esportazio handiagoak sortuko dituzte eskulanaren erabilera intentsiboa duten sektoreetan, eta horrek AEBetako muga-zergen eragina partzialki konpentsatzen lagunduko du, Ajay Srivastava Indiako merkataritza-funtzionario ohiak adierazi duenez.

Muga-zergen jaitsierak

Akordioak berehalako isla izango du EBko produktuen prezioan Indian, haien muga-zerga handiak murrizteari esker.

Indiak nabarmen murriztuko ditu Europatik iristen diren produktuei ezarritako muga zergak. Adibidez, ardoei ezarritako % 150eko muga-zerga, %20 eta 30 artera arte jaitsiko du; ibilgailuek dagokiena berriz, %110etik %10era jaitsiko dira. Egun 250.000 ibilgailu saltzen dituzte autogintza enpresa europarrek Indian.

Euskal industriari ere abantailak ekarriko dizkio akordioak, makina-erremintako produktuei erabat kenduko baitzaie arantzela, %44 ordaintzen zuten orain arte. Akordioa indarrean sartzen denean, urtebeteren buruan izatea espero da, ez dute muga-zergarik ordaindu beharko Indian. 

Izango dira salbuespenak, hala ere, arrozaren eta azukrearen kasuetan esate baterako.

Akordioari esker, Europar Batasunak espero du Indiari egiten dizkion salmentak bikoiztea. 

India Europar Batasuna Europa Ekonomia Munduko albisteak

