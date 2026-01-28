Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

EB-India akordioa Euskadiko industriarentzat "erabat positibotzat" jo du Jaurlaritzak

Mikel Jauregi Eusko Jaurlaritzako Industria sailburuaren hitzetan, merkataritza-truke baten alde aliantzak egiteko Europako duen eredua "oso ondo datorkigu, nazio esportatzaile garen aldetik".

NEW DELHI (India), 27/01/2026.- President of the European Commission Ursula von der Leyen (L), President of the European Council Antonio Luis Santos da Costa (C) and Indian Prime Minister Narendra Modi (R) watch as Vice-President of the European Commission Kaja Kallas (front, L) and Indian Foreign Minister S. Jaishankar (front, R) exchange documents on free trade agreement between India and EU at Hyderabad House in New Delhi, India, 27 January 2026. The Indian prime minister hosted the European Commission president and European Council president for summit talks. (Nueva Delhi) EFE/EPA/RAJAT GUPTA
Indiak eta Europar Batasunak merkataritza akordio "historikoa" itxi dute 18 urteko negoziazioen ostean. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Mikel Jauregi Eusko Jaurlaritzako Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun sailburuak defendatu du Europar Batasunak eta Indiak lortutako merkataritza akordioa "guztiz positiboa" izango dela Euskadiko industriarentzat.

Jauregik Bilboko Kale Nagusiko Foroan parte hartu du, eta bertan euskal industriaren egoera eta erronkak eta energiaren arloan dituen beharrak aztertu ditu.

Astearte honetan lortutako akordio komertzialari buruz galdetuta, Jauregik azpimarratu du multilateralismoaren aldeko urrats europar berri bat dela, truke komertzial baten aldeko aliantzak egiteko.

"Euskal herritar gisa, nazio esportatzaile gisa, oso ondo datorkigun eredua da", defendatu du.

Azaldu duenez, Indiarekin ituna egin duten atariko azterketatik "oso positiboa da industriarentzat" eta "aukera gune bat" izango da.

Merkataritza India Europar Batasuna Eusko Jaurlaritza Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X