EB-India akordioa Euskadiko industriarentzat "erabat positibotzat" jo du Jaurlaritzak
Mikel Jauregi Eusko Jaurlaritzako Industria sailburuaren hitzetan, merkataritza-truke baten alde aliantzak egiteko Europako duen eredua "oso ondo datorkigu, nazio esportatzaile garen aldetik".
Mikel Jauregi Eusko Jaurlaritzako Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun sailburuak defendatu du Europar Batasunak eta Indiak lortutako merkataritza akordioa "guztiz positiboa" izango dela Euskadiko industriarentzat.
Jauregik Bilboko Kale Nagusiko Foroan parte hartu du, eta bertan euskal industriaren egoera eta erronkak eta energiaren arloan dituen beharrak aztertu ditu.
Astearte honetan lortutako akordio komertzialari buruz galdetuta, Jauregik azpimarratu du multilateralismoaren aldeko urrats europar berri bat dela, truke komertzial baten aldeko aliantzak egiteko.
"Euskal herritar gisa, nazio esportatzaile gisa, oso ondo datorkigun eredua da", defendatu du.
Azaldu duenez, Indiarekin ituna egin duten atariko azterketatik "oso positiboa da industriarentzat" eta "aukera gune bat" izango da.
