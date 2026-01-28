ELA y LAB denuncian la suspensión de la mesa negociadora de las residencias de Gipuzkoa por parte de la patronal
ELA y LAB han criticado la suspensión este miércoles de la mesa negociadora del convenio de residencias de mayores de Gipuzkoa por parte de las patronales y han pedido la intervención de la Diputación Foral.
En una nota, ELA ha denunciado que las patronales han suspendido la reunión negociadora prevista para hoy “por falta de información a trasladar”. Ante esta situación, la central que dirige Mitxel Lakuntza exige a la Diputación Foral de Gipuzkoa "una reunión bilateral buscar una solución, tal y como se indicaba en el acuerdo presupuestario pactado con Podemos".
En dicho acuerdo, recuerda ELA, se recoge que "la Diputación se compromete a promover un convenio sectorial para residencias y centros de día, estableciendo reuniones paralelas con la representación sindical y la patronal.” Además, se acordó destinar 10 millones de euros durante 2026 para el nuevo convenio de residencias.
"La patronal le está echando un pulso a la institución y dejando claro que no tiene ninguna voluntad de negociación. Cada vez queda más claro que las residentes y trabajadoras de este sector no importan. La patronal solo se centra en aumentar y garantizar sus beneficios económicos”, añade la nota.
Por su parte, LAB considera que lo ocurrido hoy es "un acto de irresponsabilidad de la patronal" y "un total desprecio a las trabajadoras del sector". Según este sindicato, "es un intento más de desactivar la lucha" de las trabajadoras.
La propuesta de LAB es "publificar todos los trabajos de cuidados". "Es evidente que lo que empeora las condiciones laborales es la privatización. Algunos hacen negocio con el cuidado y no tienen una propuesta digna para las trabajadoras", apunta la central en un comunicado.
Asismimo, LAB recuerda que ha propuesto en varias ocasiones a ELA que colabore en "iniciativas conjuntas" porque "tiene claro que juntas tienen más fuerza y que las trabajadores necesitan unidad y espacios de lucha conjuntos". "Hasta ahora, ELA ha rechazado estas propuestas, pero LAB seguirá en esa línea para ofrecer a las trabajadores la posibilidad de luchar conjuntamente en los centros de trabajo. LAB seguirá llevando a los centros y a las calles la necesidad de la publificación, y seguirá en la lucha por el convenio de Gipuzkoa", subraya.
Te puede interesar
Osakidetza abrirá en marzo el plazo de inscripción para la nueva OPE, con 5425 plazas
Los exámenes se realizarán a lo largo de 2026 y se iniciarán antes de verano las pruebas de las categorías de mayor número de personas candidatas.
Agricultores y ganaderos de Álava y Treviño realizan una tractorada de protesta en Lakua contra el acuerdo de Mercosur
Convocados por UAGA y ATACA, el sector primario alavés se ha movilizado también contra los parques solares proyectados en suelo agrícola del territorio.
Pepsico anuncia un nuevo ERE en su red comercial que afecta a los tres centros vascos
Los cierres corresponderían a su red de distribución directa a bares, locales de restauración, supermercados pequeños y tiendas de alimentación que opera en Bilbao, San Sebastián y Vitoria-Gasteiz.
El Gobierno Vasco ve "netamente positivo" para la industria de Euskadi el acuerdo UE-India
Que Europa teja alianzas en pos de un intercambio comercial "es un modelo que, como vascos, como nación exportadora, nos viene muy bien", ha defendido el consejero vasco de Industria Mikel Jauregi.
El Gobierno Vasco propondrá al Ejecutivo español "revisar las distorsiones" que encarecen la factura energética de la industria
El consejero de Industria, Mikel Jauregi, por un lado, pide medidas fiscales como la supresión del impuesto del 7 % a la generación eléctrica; por otro lado, la exención de los peajes de Transporte & Distribución (T&D) del 80 % para los consumidores electro intensivos. Además, llama a acelerar la generación eléctrica renovable porque da "un poco de vergüenza" que Euskadi esté en un 7 %.
Mercadona consolida en 2025 su liderazgo al frente de la distribución con una cuota de casi el 30 %
El primer puesto en el comercio electrónico de gran consumo (alimentos e higiene) es para Amazon, con una cuota del 36,6 %. Las grandes superficies y cadenas de alimentación de Euskadi aumentaron un 0,9 % sus ventas en 2025 respecto del año anterior.
El oro alcanza un nuevo récord por encima de los 5260 dólares la onza
Los expertos explican que este metal se ha convertido en un activo esencial de diversificación que se justifica en la progresiva desdolarización de los bancos centrales y como activo refugio ante las tensiones geopolíticas.
Pensionistas convocan manifestaciones este jueves ante las sedes del PP por su rechazo a la subida de las pensiones
Las manifestaciones serán a las 12:00 horas de este jueves en la Plaza Bizkaia de Bilbao, la calle Plazaola de Pamplona, la calle Olagibel de Vitoria-Gasteiz y la calle Illunbe de San Sebastián.
Será noticia: Reunión Pradales-Sánchez, reunión de la mesa de segregación escolar y tractoradas en Vitoria y la Ribera navarra
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.