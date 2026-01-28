ELA y LAB denuncian la suspensión de la mesa negociadora de las residencias de Gipuzkoa por parte de la patronal

ELA y LAB han criticado la suspensión este miércoles de la mesa negociadora del convenio de residencias de mayores de Gipuzkoa por parte de las patronales y han pedido la intervención de la Diputación Foral.



En una nota, ELA ha denunciado que las patronales han suspendido la reunión negociadora prevista para hoy “por falta de información a trasladar”. Ante esta situación, la central que dirige Mitxel Lakuntza exige a la Diputación Foral de Gipuzkoa "una reunión bilateral buscar una solución, tal y como se indicaba en el acuerdo presupuestario pactado con Podemos".

En dicho acuerdo, recuerda ELA, se recoge que "la Diputación se compromete a promover un convenio sectorial para residencias y centros de día, estableciendo reuniones paralelas con la representación sindical y la patronal.” Además, se acordó destinar 10 millones de euros durante 2026 para el nuevo convenio de residencias.

"La patronal le está echando un pulso a la institución y dejando claro que no tiene ninguna voluntad de negociación. Cada vez queda más claro que las residentes y trabajadoras de este sector no importan. La patronal solo se centra en aumentar y garantizar sus beneficios económicos”, añade la nota.

Por su parte, LAB considera que lo ocurrido hoy es "un acto de irresponsabilidad de la patronal" y "un total desprecio a las trabajadoras del sector". Según este sindicato, "es un intento más de desactivar la lucha" de las trabajadoras.

La propuesta de LAB es "publificar todos los trabajos de cuidados". "Es evidente que lo que empeora las condiciones laborales es la privatización. Algunos hacen negocio con el cuidado y no tienen una propuesta digna para las trabajadoras", apunta la central en un comunicado.

Asismimo, LAB recuerda que ha propuesto en varias ocasiones a ELA que colabore en "iniciativas conjuntas" porque "tiene claro que juntas tienen más fuerza y que las trabajadores necesitan unidad y espacios de lucha conjuntos". "Hasta ahora, ELA ha rechazado estas propuestas, pero LAB seguirá en esa línea para ofrecer a las trabajadores la posibilidad de luchar conjuntamente en los centros de trabajo. LAB seguirá llevando a los centros y a las calles la necesidad de la publificación, y seguirá en la lucha por el convenio de Gipuzkoa", subraya.