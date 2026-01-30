SALARIO MÍNIMO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Gobierno español y los sindicatos CC. OO. y UGT acuerdan subir el SMI un 3,1 % en 2026

Las patronales CEOE y Cepyme no se han sumado a este pacto tras semanas de negociación. El SMI subirá hasta los 1221 euros mensuales por catorce pagas (518 euros más al año), con efectos retroactivos desde el 1 de enero y sin tributación en el IRPF.
secretario estado Joaquin Perez Rey Europa Press
Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Lanbide arteko gutxieneko soldata 1.221 eurora igotzea adostu du Espainiako Gobernuak CCOO eta UGT sindikatuekin
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Ministerio de Trabajo ha cerrado este jueves un preacuerdo con UGT y CC. OO., al que no se han sumado las patronales CEOE y Cepyme, para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 3,1 % en 2026 hasta los 1221 euros brutos mensuales en 14 pagas.

La subida del SMI, que se llevará próximamente a Consejo de Ministros, supone 37 euros más al mes respecto a la cuantía de 2025 (1184 euros al mes) ó 518 euros más al año. 

El incremento del SMI se aplicará de manera retroactiva desde el 1 de enero y quedará exenta de tributar en el IRPF.

Esta reforma se llevará a cabo vía real decreto y no proyecto de ley, por lo que no será necesario que pase por el Congreso de los Diputados. 

CC. OO. ha Tachado de "circo" la dilatación del proceso de negociación, mientras que UGT ha mostrado su satisfacción por cerrar la subida y acabar con la incertidumbre de las personas que perciben el SMI. 

En un comunicado, CEOE y Cepyme han asegurado que "nunca" había habido una falta de respeto y un desprecio "tan claro" al diálogo social como el "presenciando en estos días". En este sentido, han recalcado que la subida del SMI es "una trampa", porque Trabajo impedirá también la compensación y absorción de los complementos salariales. 

Titulares de Hoy Economía

Te puede interesar

Pentsiodunen protesta
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Los pensionistas exigen ante las sedes del PP que las pensiones no sean "moneda de cambio" partidista

El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria ha convocado concentraciones en las capitales de Hegoalde para expresar su "indignación" por el rechazo de "las derechas y las ultraderechas de PP, Vox, Junts y UPN" al decreto de revalorización de las pensiones, con su voto en contra el pasado martes en el Congreso al real decreto ley que, entre otras cosas, recogía la subida de las pensiones para este año.
Cargar más
Publicidad
X