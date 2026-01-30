El Gobierno español y los sindicatos CC. OO. y UGT acuerdan subir el SMI un 3,1 % en 2026

El Ministerio de Trabajo ha cerrado este jueves un preacuerdo con UGT y CC. OO., al que no se han sumado las patronales CEOE y Cepyme, para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 3,1 % en 2026 hasta los 1221 euros brutos mensuales en 14 pagas.

La subida del SMI, que se llevará próximamente a Consejo de Ministros, supone 37 euros más al mes respecto a la cuantía de 2025 (1184 euros al mes) ó 518 euros más al año.

El incremento del SMI se aplicará de manera retroactiva desde el 1 de enero y quedará exenta de tributar en el IRPF.

Esta reforma se llevará a cabo vía real decreto y no proyecto de ley, por lo que no será necesario que pase por el Congreso de los Diputados.



CC. OO. ha Tachado de "circo" la dilatación del proceso de negociación, mientras que UGT ha mostrado su satisfacción por cerrar la subida y acabar con la incertidumbre de las personas que perciben el SMI.

En un comunicado, CEOE y Cepyme han asegurado que "nunca" había habido una falta de respeto y un desprecio "tan claro" al diálogo social como el "presenciando en estos días". En este sentido, han recalcado que la subida del SMI es "una trampa", porque Trabajo impedirá también la compensación y absorción de los complementos salariales.