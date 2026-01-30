Lanbide arteko gutxieneko soldata % 3,1 igotzea adostu du Espainiako Gobernuak CCOO eta UGT sindikatuekin
CEOE eta Cepyme patronalek ez dute igoera babestu. Lanbide arteko gutxieneko soldata hilean 1.221 eurokoa izango da (14 paga), 518 euro gehiago urtean, eta neurriak atzerako eragina izango du 2026ko urtarrilaren 1etik aurrera.
Espainiako Lan Ministerioak aurreakordioa lortu du UGT eta CCOO sindikatuekin lanbide arteko gutxieneko soldata % 3,1 igotzeko, 1.221 euroraino (14 pagatan). CEOE eta Cepyme patronalek, berriz, igoera baztertu dute.
Gauzak horrela, lanbide arteko gutxieneko soldata (LGS) 1.184 eurotik 1.221 eurora igoko da (37 euro gehiago hilean edo 518 euro urtean).
Aipaturiko igoera otsailean zehar onartuko du Ministroen Kontseiluak eta atzerako eragina izango du 2026ko urtarrilaren 1etik aurrera. Halaber, lanbide arteko gutxieneko soldata jasotzen dutenek ez dute pertsonen gaineko zerga ordaindu beharko.
Igoera errege dekretu bidez onartuko du Espainiak Gobernuak eta hortaz ez du Diputatuen Kongresutik pasa beharko.
CCOO eta UGT sindikatuek ontzat eman dute igoera nahiz eta gehiago nahi. Dena den, negoziazioak hainbeste luzatu izana deitoratu dute.
CEOE eta Cepyme patronalek, bere aldetik, gogor kritikatu dute igoera konpentsatzeko Lan ministerioak egin dien zerga pizgarriaren proposamena, "tranpatia" dela iritzita.
Zure interesekoa izan daiteke
Bilera batera deitu dute Tubos Reunidoseko enpresa-batzordea, enplegu-erregulazioko espediente bat proposatzeko
Enpresak ostiral honetan zabaldutako ohar batean jakinarazi duenez, neurri horiek "industria-jarduera iraunkorraren eta enplegu elkartuaren bideragarritasuna eta mantentzea bilatzen dute, ahalik eta eragin sozial txikienarekin, eta EEE bat egitea barne hartzen dute".
Traktoreak kalera atera dira gaur Bilbon, Iruñean eta Gasteizen, EBren eta Mercosurren arteko akordioaren aurka
Bilbon San Mameseko zabalgunean elkartu dira 10:00etan, Gasteizen 10:30ean irten dira Eusko Jaurlaritzaren egoitzatik, eta Iruñean manifestazioa egingo dute, 17:00etan, Baluarteko plazatik abiatuta.
Jose Antonio Jainagak Talgoren presidentetza hartu du Carlos Palacio ordezkatuta
Enpresaria Arabako konpainiako aholkularia zen euskal partzuergoak erosi zuenetik.
LABek grebara deitu ditu EAEko eskola publikoetako jangeletako langileak otsailaren 24, 25 eta 26rako
Hitzarmen esparru horretan gehiengoa duen sindikatua da LAB, eta gainerako sindikatuei dei egin die mobilizazioekin bat egin dezaten.
Bilbobusek tarifak eguneratuko ditu otsailaren 1etik aurrera, eta Barik txartelaz egindako bidaiak 0,73 euroan egongo dira
Prezio berriak indarrean sartutakoan, joanaldiko txartelaren prezioa 1,50 eurotik 1,70 eurora igoko da.
Alokairuak % 8,6 egin du behera eremu tentsionatutzat jotako udalerrietan Nafarroan
Erregulazio berriari esker, batez besteko prezioa 849 eurotik 775 eurora jaitsi da, eta ez du eskaintzan eraginik izan.
Alderdiek pentsioak "trukerako txanpon" gisa ez erabiltzea eskatu dute pentsiodunek PPren egoitzen atarian
Euskal Herriko Pentsiodunen Mugimenduak elkarretaratzeak deitu ditu Hegoaldeko hiriburuetan, "PP, Vox, Junts eta UPNk, eskuinak eta ultraeskuinak" pentsioak igotzeko dekretuari uko egiteagatik "haserre" daudela adierazteko. Izan ere, joan den asteartean, alderdi horiek eman zioten kontrako botoa Kongresuan aurtengo pentsioen igoera jasotzen zuen lege-dekretuari.
Lan-istripu kopurua % 6,4 jaitsi da Euskadin 2025ean, baina behargin gehiago hil dira ezbeharretan
Iaz 36.011 istripu izan ziren EAEn, 2024an baino ia 2.500 gutxiago, baina 30 langile hil ziren; aurreko urtean 27 behargin hil ziren.
Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako taxilariak VTCen sektoreko "gehiegikerien" aurka mobilizatuko dira otsailaren 4an
Taxilarien Euskal Federazioak salatu duenez, Eusko Jaurlaritzak ez du alokairuko auto gidaridunekin ikuskaritzarik egiten, eta taxien sektoreak egin behar dituen kontrolen parekoak egin ditzaten eskatu dute.