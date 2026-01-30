GUTXIENEKO SOLDATA
Lanbide arteko gutxieneko soldata % 3,1 igotzea adostu du Espainiako Gobernuak CCOO eta UGT sindikatuekin

CEOE eta Cepyme patronalek ez dute igoera babestu. Lanbide arteko gutxieneko soldata hilean 1.221 eurokoa izango da (14 paga), 518 euro gehiago urtean, eta neurriak atzerako eragina izango du 2026ko urtarrilaren 1etik aurrera. 

Joaquin Perez Rey Espainiako Gobernuko Lan idazkaria, elkarrizketa sozialaren mahaiaren bileran. Argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

Espainiako Lan Ministerioak aurreakordioa lortu du UGT eta CCOO sindikatuekin lanbide arteko gutxieneko soldata % 3,1 igotzeko, 1.221 euroraino (14 pagatan). CEOE eta Cepyme patronalek, berriz, igoera baztertu dute. 

Gauzak horrela, lanbide arteko gutxieneko soldata (LGS) 1.184 eurotik 1.221 eurora igoko da (37 euro gehiago hilean edo 518 euro urtean).

Aipaturiko igoera otsailean zehar onartuko du Ministroen Kontseiluak eta atzerako eragina izango du 2026ko urtarrilaren 1etik aurrera. Halaber, lanbide arteko gutxieneko soldata jasotzen dutenek ez dute pertsonen gaineko zerga ordaindu beharko. 

Igoera errege dekretu bidez onartuko du Espainiak Gobernuak eta hortaz ez du Diputatuen Kongresutik pasa beharko. 

CCOO eta UGT sindikatuek ontzat eman dute igoera nahiz eta gehiago nahi. Dena den, negoziazioak hainbeste luzatu izana deitoratu dute. 

CEOE eta Cepyme patronalek, bere aldetik, gogor kritikatu dute igoera konpentsatzeko Lan ministerioak egin dien zerga pizgarriaren proposamena, "tranpatia" dela iritzita. 

