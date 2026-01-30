Datos de enero
El IPC se modera cinco décimas en el estado español y arranca el año en el 2,4 %
El Índice de Precios de Consumo (IPC) recortó su tasa interanual en enero cinco décimas, hasta el 2,4 %, su menor nivel desde el pasado mes de junio, debido a la bajada de los precios de los carburantes para vehículos personales y a la evolución de los precios de la electricidad, según los datos avanzados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Con este descenso de cinco décimas en el primer mes del año, el IPC interanual encadena tres meses consecutivos de bajadas, después de que en octubre de 2025 cerrara en su nivel más alto en 16 meses (3,1 %).
Estadística ha explicado que la evolución del primer mes de 2026 es debida, principalmente, a la bajada de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, frente al incremento de enero de 2025. También a los precios de la electricidad, que suben, pero menos que en el mismo mes del año anterior.
El Ministerio español de Economía, Comercio y Empresa ha destacado que el descenso de la inflación experimentado en enero es el más acusado desde marzo de 2025 y refleja que los precios siguen moderándose, en línea con el objetivo del Banco Central Europeo (BCE) de que la inflación se mantenga estable cerca del 2 %. Esto, resalta Economía, "permite a las familias seguir ganando poder adquisitivo".
El INE incorpora en el avance de datos del IPC una estimación de la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), que en enero se mantuvo en el 2,6 % por tercer mes consecutivo.
